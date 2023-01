O Académico de Viseu informou na noite de quarta-feira que assumiu, em conjunto com a Câmara Municipal, «a responsabilidade por melhorar e transformar o atual estado do relvado do Estádio Municipal do Fontelo».

Refere o comunicado que «em colaboração com a Comissão Técnica de Vistorias de Relvados da Liga Portugal foram definidas como prioritárias as operações de substituição de parte do relvado, tratamento do relvado existente e outras melhorias, absolutamente necessárias face à sua condição atual».

Explica ainda o clube viseense que os trabalhos só ainda não começaram «por força dos constrangimentos provocados pelas recentes e anormais condições meteorológicas».

O Académico, sob o comando de Jorge Costa, é atualmente um dos candidatos à subida de divisão, já que está no terceiro lugar da II Liga. O conjunto de Viseu está ainda nas meias-finais da Taça da Liga e nos quartos de final da Taça de Portugal – defronta o FC Porto em ambas as eliminatórias.

O jogo da Prova Rainha é no Fontelo e a esse propósito, Sérgio Conceição, técnico dos dragões, criticou o relvado do Fontelo, no final do jogo com o Arouca, também na noite de quarta-feira. «Está impraticável. Todos ganhavam com um relvado um bocadinho melhor», disse.