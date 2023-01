O FC Porto vai defrontar o Académico de Viseu nos quartos de final da Taça de Portugal. Esse duelo vai repetir-se nas meias-finais da Taça da Liga. Após a goleada ao Arouca, Conceição foi questionado acerca dos viseenses e sobre o reencontro com Jorge Costa.



O técnico portista acabou por revelar que está «meio chateado» com o ex-colega de equipa.



«Estou meio chateado com o Jorge. Ficou amuado com uma mensagem», disse, na sala de imprensa do Dragão.



Conceição aproveitou ainda para mandar um recado aos responsáveis do Académico de Viseu pelo estado do relvado do Fontelo.



«O Académico Viseu tem feito um trajeto fantástico. Está em todas as provas nacionais e isso é de louvar. Vi o jogo contra a equipa B do FC Porto e são uma equipa muito competente e tem feito um trabalho fantástico. Aproveito para mandar um recado às pessoas de Viseu acerca da qualidade do relvado. Está impraticável. Todos ganhavam com um relvado um bocadinho melhor», concluiu,