O Académico Viseu vai competir na Liga Revelação da próxima temporada, anunciou o clube da II Liga depois da Federação Portuguesa de Futebol ter aceite a candidatura para a criação de uma nova equipa de sub-23.

«O projeto do Académico de Viseu continua e temos o gosto de anunciar que a nossa candidatura à Liga Revelação foi aceite! Desta forma, vamos poder dar continuidade ao trabalho realizado com jovens promessas do Académico e formá-las para que tenham a oportunidade de alcançar o futebol profissional!», anunciou o clube em comunicado.