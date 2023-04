Era talvez dos cenários menos prováveis, mas é futebol. E aconteceu. O Estrela da Amadora sagrou-se, esta terça-feira, campeão da Liga Revelação 2022/23, em época de estreia, num final de campeonato dramático esta tarde, nos jogos da 10.ª e última jornada da fase do título.

O emblema tricolor, comandado por Francisco Calisto, recebeu e venceu o Sporting de Braga por 1-0 e beneficiou ainda do triunfo caseiro do Famalicão frente ao Estoril, por 3-1, em jogo realizado em Guimarães.

O Estoril, que era a única equipa a depender de si, precisando apenas de um empate para se sagrar tricampeão da Liga Revelação, chegou à vantagem na segunda parte. Porém, sofreu a reviravolta, sendo que os golos do 2-1 e do 3-1 para os famalicenses, já perto do fim, surgiram quando o Estoril já estava reduzido a dez jogadores.

Os minutos finais no Famalicão-Estoril foram de verdadeira luta e emoção, com as duas equipas à procura do título até à última. O Famalicão, que só seria campeão se vencesse por dois golos de diferença e se houvesse empate no Estrela-Sp. Braga, tentou tudo por tudo pelo 3-1 enquanto esperava por um possível golo do empate dos bracarenses e até chegou ao terceiro golo já em tempo de compensação. Porém, não viu o Estrela sofrer o empate e acabou no segundo lugar.

O Estoril também procurou chegar ao 2-2 que lhe valeria o título, mas não logrou contrariar a desvantagem até ao apito final e acabou mesmo por perder por dois golos de diferença. Acabou no terceiro lugar.

Estrela, Famalicão e Estoril acabaram com 17 pontos cada, mas o Estrela beneficiou da vantagem no confronto direto entre as três equipas. A equipa da Reboleira somou nove pontos nos jogos contra Estoril e Famalicão (venceu os dois ao Estoril e um ao Famalicão), os famalicenses somaram seis (uma vitória ante o Estrela, outra ante o Estoril) e o Estoril somou apenas três pontos, com um triunfo ante os nortenhos.

No outro jogo da fase de campeão, já sem influência nas contas do título, o Benfica venceu na visita a Vizela, por 1-0.

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1.º: Estrela, 17 pontos (CAMPEÃO)

2.º: Famalicão, 17

3.º: Estoril, 17

4.º: Sp. Braga, 14

5.º: Benfica, 10

6.º: Vizela, 8