A UD Oliveirense recebeu e venceu o Académico de Viseu por 2-1 esta sexta-feira, no Estádio Carlos Osório, no duelo que abriu a 33.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Depois do 0-0 ao intervalo, a equipa de Oliveira de Azeméis abriu a contagem aos 52 minutos, por Thalis. Na resposta, os viseenses empataram por Anthony Carter, aos 63 minutos, mas Thalis apareceria de novo para resolver.

Aos 90 minutos, o árbitro João Pinheiro considerou que houve braço na bola de Tiago Mesquita e Thalis bisou para o 2-1 final, de grande penalidade.

Com este resultado, os comandados de Raúl Oliveira colocaram ponto final a cinco jornadas consecutivas sem vencer, evitaram descer já na 33.ª ronda e baralharam ainda mais as contas da permanência.

O Académico de Viseu falhou desde já a permanência na II Liga, ao passo que o desfecho favorável à UD Oliveirense também impede, desde já, que o Varzim, mesmo ganhando, faça já a festa da manutenção.

Desta forma, das sete equipas ainda na luta pela salvação, só o Sporting da Covilhã e o Cova da Piedade podem consegui-lo ainda nesta jornada.

A UD Oliveirense chega aos 31 pontos, deixa à condição o último lugar e ascende ao 15.º lugar, a dois pontos do Académico de Viseu, 14.º com 33. FC Porto B (menos um jogo) e Vilafranquense (menos dois jogos), ambos com 29 pontos, estão nesta altura nos dois últimos lugares, os de despromoção.