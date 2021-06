Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, foi condenado a uma multa por agressão ao presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AF Lisboa), Nuno Lobo, de acordo com informação confirmada pelo queixoso.

«Confirmo a sentença, mas não farei comentários até ao final do processo», disse Nuno Lobo, à Agência Lusa, após a decisão de primeira instância do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Juízo Criminal de Cascais. A decisão é passível de recurso.



No Estoril-FC Porto da temporada 2013/14, Nuno Lobo queixou-se de ter sido agredido pelo administrador da SAD do FC Porto na tribuna do Estádio António Coimbra da Mota e avançou com uma queixa em tribunal, que foi teve agora a primeira decisão.

O mesmo tribunal absolveu também o presidente da AF Lisboa de uma queixa de difamação movida pelo FC Porto,