Oito dos 13 adeptos do Benfica que foram detidos numa operação da Polícia de Segurança Pública (PSP), na área da Grande Lisboa e margem sul do Tejo, na passada quarta-feira, ficam em prisão preventiva.

Os adeptos em causa são suspeitos de agressão e violação de um jovem adepto de 16 anos, benfiquista, por ter amigos apoiantes do Sporting.

Os restantes cinco adeptos do Benfica, que não participaram na agressão, ficam obrigados a apresentações diárias, impedidos de se aproximarem e frequentarem recintos desportivos, além da proibição de contactarem arguidos, testemunhas e elementos ligados à claque No Name Boys.

Os 13 adeptos «casuals» do Benfica fizeram parte de um grupo de três dezenas de detidos na operação da PSP, que envolveu também a detenção de adeptos do Sporting.

Na quinta-feira, 16 adeptos dos leões foram libertados, mas proibidos de contactarem entre si e com os ofendidos e ainda proibidos «de se aproximarem e frequentarem todos os estádios a nível nacional nos dias em que existam jogos e as suas imediações, numa distância de pelo menos 500 metros».