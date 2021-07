Bruno Macedo é o nome que faz a ligação ao futebol do Benfica em todo este processo que levou à detenção de Luís Filipe Vieira. O presidente é suspeito em vários negócios da esfera privada, menos naqueles em que surge o nome do empresário, e que metem também o futebol encarnado.

Basicamente, e segundo o Ministério Público, Luís Filipe Vieira e Bruno Macedo são suspeitos de lesar o Benfica nos negócios de Derlis González e Claudio Correa, em 2013, e César, em 2015.

Mas quem é Bruno Macedo?

Antes de mais é necessário dizer que é um advogado, natural de Braga, e filho de um conhecido causídico local: Vespasiano Macedo. O pai era o advogado de António Salvador, ainda dos tempos anteriores ao atual dirigente entrar no Sp. Braga. Mais tarde, quando Vespasiano se reformou, indicou o filho Bruno Macedo para ficar no lugar dele e o jovem tornou-se advogado de Salvador.

Mais tarde, entre 2008 e 2013, foi também o diretor do departamento jurídico do Sp. Braga, entrando dessa forma no futebol.

As ligações a Luís Filipe Vieira começam através de António Salvador, em particular quando o presidente do Sp. Braga decide entrar em negócios imobiliários no Brasil e em Moçambique, onde o dirigente encarnado também tem interesses e surge como parceiro.

Bruno Macedo passa então muito tempo em Moçambique e sobretudo no Brasil, onde chega a avaliar a possibilidade do Sp. Braga negociar a entrada no Grémio Osasco, que se tornaria uma espécie de satélite. Também nessa altura conhece bem Luís Filipe Vieira e o filho Tiago Vieira.

A relação com o presidente do Benfica vai-se tornando mais próxima e em 2013 Bruno Macedo deixa o Sp. Braga e António Salvador, passando a dedicar-se apenas à intermediação de negócios no futebol. É nesse ano que participa nas contratações de Derlis Gonález e Claudia Correa.

Com os anos torna-se um empresário influente no futebol português e que negoceia com todos os clubes. Traz para o FC Porto, por exemplo, Felipe, Militão e, mais recentemente, Pepê, tendo também participado nas vendas milionárias de Felipe (20 milhões de euros) e Militão (50 milhões).

No Sporting participa nas contratações de Mathieu, André Pinto, Renan e Eduardo. Torna-se parceiro de Giuliano Bertolucci, talvez o maior empresário brasileiro, o que lhe abre muitas portas.

Apesar de tudo, é no Benfica que faz a maior parte dos negócios. Como intermediário mandatado pelo clube, participa em várias contratações ao longo dos anos: Jonas, Jardel, Morato, Lucas Veríssimo, Everton Cebolinha, Darwin Nuñez, entre vários outros.

Como intermediários dos clubes, mas sem representar o treinador, faz também a transferência de Jorge Jesus do Flamengo para a Luz.

Na Federação Portuguesa de Futebol, porém, só surgem declaradas quatro transferências: Tiago Sá para o Sp. Braga, Petrovic do Sporting para o Almería, Reinildo do Belenenses para o Lille e Darwin Nuñez para Benfica.

A propósito de Darwin, refira-se, garante quem participou com ele nas negociações que Bruno Macedo foi fundamental para a transferência acontecer. O Almería tinha interessados, clubes como o Southampton, o Wolfsburgo ou o Brighton, sendo que este último chegou a apresentar uma proposta de 25 milhões de euros, superior ao que fez o Benfica. A capacidade negocial do advogado terá permitido fechar negócio por 24 milhões mais 20 por cento de uma mais valia.

Darwin foi, contudo, uma exceção. Na esmagadora maioria dos negócios, Bruno Macedo surge como intermediário do Benfica e nunca assume publicamente a presença na transferência. Mas participa em várias e, naturalmente, recebe uma comissão por isso.