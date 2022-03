O jogo entre o São Lourenço do Douro e o São Pedro da Cova, da Taça da Associação de Futebol do Porto (AFP), ficou marcado por uma agressão ao árbitro.



A situação foi denunciada pelo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves com recurso a um vídeo. Nas imagens é possível ver um elemento do clube gondomarense a agredir o árbitro com um soco depois de este ter interrompido o encontro.



Mais tarde, o São Lourenço do Douro emitiu uma nota de esclarecimento sobre o sucedido e divulgou outro vídeo, mais curto, em que se vê o juiz da partida a ser empurrado pelas escadas de acesso aos balneários por um elemento de uma das equipas já depois de ter sido agredido por um outro elemento do São Pedro da Covda. Essa situação foi, de resto, denunciada também pelo clube do concelho de Marco de Canaveses.



«Vimos por este meio esclarecer que o jogo de ontem entre o S.Lourenço do Douro e o S.Pedro da Cova foi interrompido por desacatos alheios ao nosso clube. Informamos também, que devido à impossibilidade da presença policial neste jogo, facto alheio ao nosso clube, a segurança do jogo foi feita segundo as diretrizes enviadas pela AF Porto, seguindo exatamente a risca tudo o que foi solicitado com os 4 ADR´S. O Sr. juiz da partida, devido às ameaças dos elementos do S. Pedro da Cova, decidiu que não estavam reunidas as condições de segurança para continuar o jogo e suspendeu o mesmo, e quando se dirigia para o balneário, foi agredido com um murro, e empurrado, com extrema violência, pelas escadas abaixo, que só por muita sorte não resultou numa tragédia muito maior. O S. Lourenço do Douro, orgulha-se de ser um clube que se rege dentro do futebol e na sociedade, por princípios de boa educação, camaradagem, solidariedade e acima de tudo, por um espírito de fair-play, anti violência e respeito por todas as pessoas a cima de qualquer resultado desportivo, cabe a todos nós lutar por um futebol melhor, sem violência, e por isso mesm,o pedimos que este tipo de atitudes sejam severamente castigadas e que estas pessoas que incentivam a violência e estragam o verdadeiro futebol sejam irradiadas de uma vez por todas» lê-se no comunicado.



Veja o vídeo divulgado pelo São Lourenço do Douro: