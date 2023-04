O jogo entre o Salgueiros e o Pedras Rubras, da 1.ª divisão de juniores da AF Porto está envolvido numa enorme polémica com troca de acusações de parte a parte.

O jogo disputado no sábado teve de ser interrompido ainda na primeira parte quando um lance entre dois jogadores acabou em confrontos entre elementos das duas equipas, tendo havido uma invasão de campo que o Salgueiros revela ter terminado com a agressão de um adepto do Pedras Rubras a um jogador adversário, que teve de ser transportado ao hospital.

O adepto terá sido identificado e detido pela PSP, e o Pedras Rubras revelou, em declarações ao JN, que um dos seus jogadores também teve de receber tratamento no hospital.

Além da agressão do adepto ao seu jogador, o Salgueiros acusou ainda o treinador do Pedras Rubras de ter danificado parte da cobertura do banco de suplentes do Complexo desportivo de Campanhã (ver imagem de capa).