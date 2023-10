Afonso Sousa viveu este sábado momentos de grande apreensão no jogo do Loch Poznan: o português entrou em campo aos 60 minutos, a substituir Filip Marchwiński, e cerca de vinte minutos depois caiu inanimado no relvado, sendo de imediato transportado de maca para os balneários.

Tudo aconteceu sem qualquer contacto, com adverários ou com colegas, o que aumentou ainda mais a preocupação.

No entanto, e segundo o treinador do Loch Poznan, o português já recuperou os sentidos e está a ser acompanhado pelos médicos do clube, tendo-se deslocado ao hospital para fazer os exames necessários para despistar um problema mais grave.

«Felizmente, tudo parece bem. No início não vi como aconteceu, mas disseram-me que ele caiu no campo. Foi levado para o balneário e continua sob os cuidados dos nossos médicos. Vai ao hospital fazer exames para saber o que aconteceu. Tudo parece bem, mas vamos monitorar a situação», referiu John van den Brom.

Afonso Sousa, recorde-se, é filho de Ricardo Sousa e neto de António Sousa, foi formado no FC Porto, brilhou no BSAD e é internacional sub-21 português, sendo opção habitual de Rui Jorge.