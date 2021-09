Adel Taarabt foi titular na vitória de Marrocos frente ao Sudão, 2-0, na primeira jornada do grupo I da qualificação para o Mundial 2022.

O médio do Benfica foi substituído aos 70 minutos, altura em que a seleção marroquina já tinha construído o resultado, com um golo de Aguerd aos dez minutos e um autogolo de Abdalla aos 53m.

Marrocos assume assim a liderança do grupo I, com três pontos, mais dois do que Guiné e Guiné Bissau, que empataram.

Já o Congo, com Mbemba, defesa do FC Porto, a titular, empatou a uma bola em casa da Namíbia.

Hambira (24m) adiantou a equipa visitada aos 24 minutos, mas borrou a pintura na segunda parte, ao fazer um autogolo aos 57m. As duas equipas somam um ponto no grupo H.

Já Islam Slimani, antigo jogador do Sporting, fez história ao igualar o recorde de golos ao serviço da seleção argelina: fez quatro golos na goleada frente ao Djibouti (8-0) e soma agora o mesmos 35 golos do outro recordista, Abdelhafid Tasfaout.

Bansebani, Bounedjah, Mahrez e Zerrouki fizeram os restantes golos do encontro.