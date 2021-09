A seleção da Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, não foi além do empate a zero na receção ao Iraque, em jogo a contar para a primeira jornada da terceira ronda da qualificação asiática para o Mundial2022.

A seleção do Extremo Oriente dominou a partida, mas foi incapaz de traduzir a superioridade estatística em golos frente à seleção iraquiana, treinada pelo experiente Dick Advocaat.

Paulo Bento ficará agora a aguardar o resultado dos restantes embates do grupo A, o Irão-Síria e o Emirados Árabes Unidos-Líbano.

No próximo dia 7 de setembro, os comandados do técnico português voltam a entrar em campo, desta vez frente ao Líbano.