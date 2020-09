Esta quinta-feira é plena a nível futebolístico em Portugal e na Europa. Sporting e Rio Ave, respetivamente, recebem LASK Linz e Milan a partir das 20 horas, em jogos a contar para o play-off da Liga Europa. Uma vitória garante a fase de grupos aos clubes portugueses, numa prova que já tem garantidas as participações de Benfica e Sporting de Braga. Há um total de 21 jogos, vários deles com portugueses em ação na luta por uma vaga, como o Tottenham, de José Mourinho.

No âmbito de outra competição europeia, a Liga dos Campeões, o FC Porto vai ficar a conhecer os adversários da fase de grupos no sorteio que se realiza em Genebra, Suíça, a partir das 16 horas (hora portuguesa). Confira os possíveis adversários dos portistas.

Lá fora, há mais futebol: três jogos da quarta jornada da liga espanhola e outros três dos oitavos de final da Taça da Liga inglesa, com o Liverpool-Arsenal como prato forte.

LIGA EUROPA – Play-off:

Cluj-KuPS (16h30)

Ararat-Estrela Vermelha (18h00)

Charleroi-Lech Poznan (18h00)

Dínamo Zagreb-Flora (18h00)

Liberec-APOEL (18h00)

Malmo-Granada (18h00)

Rosenborg-PSV Eindhoven (18h00)

Hapoel Beer Sheva-Plzen (18h30)

Dínamo Brest-Ludogorets (19h00)

Copenhaga-Rijeka (19h00)

Legia Varsóvia-Qarabag (19h00)

Sarajevo-Celtic (19h00)

Standard Liège-MOL (19h00)

Basileia-CSKA Sofia (19h30)

Dundalk-Klaksvik (19h30)

Young Boys-Tirana (19h30)

AEK Atenas-Wolfsbugo (19h45)

Rangers-Galatasaray (19h45)

Rio Ave-Milan (20h00)

Sporting-LASK Linz (20h00)

Tottenham-Maccabi Haifa (20h00)

ESPANHA – 4.ª Jornada:

Ath. Bilbao-Cádiz (18h00)

Sevilha-Levante (18h00)

Celta Vigo-Barcelona (20h30)

INGLATERRA – Taça da Liga (1/8 Final):

Brentford-Fulham (17h30)

Aston Villa-Stoke (19h00)

Liverpool-Arsenal (19h45)

De olho nos próximos jogos de seleções, o treinador nacional, Fernando Santos, anuncia, a partir das 12h30, na sede da Federação, em Oeiras, os convocados para os jogos ante Espanha (particular), França e Suécia (Liga das Nações). A seguir, Rui Jorge revela os eleitos para os jogos de apuramento para o Euro sub-21, ante Noruega e Gibraltar. A convocatória da França, adversária de Portugal na Liga das Nações, vai também ser divulgada pelo técnico Didier Deschamps, às 13 horas portuguesas.

Na rampa de lançamento da terceira jornada da Liga portuguesa, os treinadores de Moreirense e Boavista, Ricardo Soares e Vasco Seabra, lançam o duelo entre cónegos e axadrezados, marcado para sexta-feira. O técnico dos minhotos fala às 11h45 e Seabra às 13 horas. Os treinadores de V. Guimarães e Paços de Ferreira, Tiago e Pepa, também anteveem o duelo de sexta-feira, respetivamente às 16h30 e às 18h30. Antes, às 12h30, o treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, lança o duelo com o Santa Clara, marcado para sábado. É sobre o mesmo que o Santa Clara, às 10 horas locais (11h00 no Continente) vai dar uma conferência de imprensa para esclarecer o procedimento na compra de bilhetes para o jogo.

Ainda por cá, esta manhã, prossegue o julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, a partir das 09h30, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Em Coimbra, a Liga, organismo presidido por Pedro Proença, vai fazer um ponto de situação sobre a covid-19 no futebol profissional, no Estádio Cidade de Coimbra, às 10 horas.

Ao final da tarde, pelas 19 horas, realiza-se a Assembleia geral da SAD do Benfica, no Auditório do Museu do Benfica – Cosme Damião, com início marcado para as 19 horas.

Em França, prossegue o torneio do Grand Slam de ténis, Roland Garros.