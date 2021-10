A 8.ª jornada da Liga arranca nesta sexta-feira com dois jogos. Marítimo e Moreirense dão, no Funchal, o pontapé de saída a partir das 19h00 e depois há Famalicão-V. Guimarães a partir das 21h15.

Há ainda antevisões, com especial destaque para a de Ruben Amorim (16h45), com vista ao jogo do Sporting com o Arouca, e a de Sérgio Conceição, que vai lançar o FC Porto-Paços de Ferreira poucos dias após as declarações polémicas depois da goleada sofrida frente ao Liverpool.

O essencia para esta sexta-feira:

Liga espanhola, 8.ª jornada

Athletic Bilbau - Alavés, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 7.ª jornada

Cagliari - Veneza, 19:45 (SportTV5).

Liga alemã, 7.ª jornada

Colónia - Greuther Fürth, 19:30 (Eleven 2).

Liga francesa, 9.ª jornada

Lens - Reims, 20:00 (Eleven 3).

BASQUETEBOL

Fase de qualificação para a Taça da Europa, com a participação das equipas do FC Porto e do Benfica

Final A:

Donar Groningen, Hol - Benfica, Por (em Groningen, Países Baixos), 19:30 locais (18:30 em Lisboa).

Final D:

Ironi Ness Ziona, Isr - FC Porto, Por (em Pärnu, na Estónia), 20:00 locais (18:00 em Lisboa).

MotoGP: Grande Prémio das Américas, 15.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA:

Moto3, treinos livres, às 15:00 (SportTV2) e 19:15 (SportTV2)

MotoGP, treinos livres, às 15:55 (SportTV2) e 20:10 (SportTV2)

Moto2, treinos livres, às 16:55 (SportTV2) e 21:10 (SportTV2).

Apresentação da candidatura do movimento Servir o Benfica aos órgãos sociais do clube, no Upon Lisboa, Rua Luciana Stegagno Picchio, 12, em Lisboa, às 18:00.