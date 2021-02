Marítimo e FC Porto encerram esta segunda-feira a 20.ª jornada da Liga no Estádio dos Barreiros, num jogo que tem início marcado para as 19 horas e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol. Um jogo em que a equipa de Sérgio Conceição está obrigada a vencer para recuperar o segundo lugar, perdido para o Sp. Braga, ganhar pontos ao Benfica e, talvez mais importante, manter a pressão sobre o líder Sporting a uma semana do clássico do Dragão.

O FC Porto está, nesta altura, a treze pontos do Sporting, mas se vencer esta segunda-feira e voltar a vencer os leões de Amorim no próximo sábado ainda pode relançar o campeonato, com uma diferença de sete pontos e treze jornadas por disputar. Outro resultado que não seja a vitória, como Sérgio Conceição assumiu, «ficará muito difícil de reabrir o campeonato».

Depois da Madeira e ainda antes do clássico, o FC Porto vai ainda a Turim, a meio da semana, para o segundo embate com a Juventus, depois de ter ganho primeiro duelo com a equipa de Pirlo (2-1).

Por falar na Juventus, tal como o FC Porto, a vecchia signora também joga esta segunda-feira, em casa, frente ao Crotone. Andrea Pirlo poderá fazer algumas poupanças a pensar no jogo da Champions, mas a verdade é que o campeão italiano, afundado no sexto lugar, precisa de somar pontos para o ano poder voltar a jogar na liga milionária.

Além de Portugal e Itália, vamos ainda ter jogos em Espanha, com o Sevilha a visitar o Osasuna, e em Inglaterra, com o Brighton a receber o Crystal Palace.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

I Liga (20.ª jornada):

Marítimo - FC Porto, 19:00 (SportTV1).

II Liga (21.ª jornada):

Benfica B - Mafra, 16:00 (BTV)

Varzim - Sporting da Covilhã, 18:00 (Canal 11)

Feirense - Académica, 21:00 (SportTV4).

Campeonato de Portugal (jogo em atraso da 6.ª jornada):

União de Leiria - Marinhense, 20:15.

Liga italiana (23.ª jornada):

Juventus - Crotone, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola (24.ª jornada):

Osasuna - Sevilha, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa (25.ª jornada):

Brighton - Crystal Palace, 20:00 (SportTV2).