Domingo de muito desporto, com destaque para o Benfica-Tondela e mais três jogos da liga portuguesa, incluindo o dérbi do Minho entre Sp. Braga e Vitória. Mas há muito mais, incluindo mais um dia nos Jogos Paralímpicos.



O Maisfutebol deixa-lhe a lista do que de mais interessante vai acontecer. Tudo acompanhado pelo nosso jornal, naturalmente.



LIGA PORTUGUESA:



. Benfica-Tondela, 18 horas

. Sp. Braga-V. Guimarães, 18 horas

. Santa Clara-Gil Vicente, 20h30

. Portimonense-Paços Ferreira, 20h30



II LIGA:



. Sp. Covilhã-FC Porto B, 11 horas

. Farense-Feirense, 19h30



INGLATERRA:



. Tottenham-Watford, 14 horas

. Wolverhampton-Manchester United, 16h30



FRANÇA:



. Lille-Montpellier, 16 horas

. Reims-PSG, 19h45



ESPANHA:



. Barcelona-Getafe, 16 horas

. Atlético Madrid-Villarreal, 21 horas



ITÁLIA:



. AC Milan-Cagliari, 19h45

. Salernitana-Roma, 19h45



MOTO GP na Grã-Bretanha, com Miguel Oliveira: corrida às 13 horas



F1 em SPA: corrida às 14 horas



VUELTA: 15ª etapa