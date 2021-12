Chegou o dia do segundo clássico entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão, desta vez para o campeonato e já sem Jorge Jesus no comando técnico da formação encarnada.



Nélson Veríssimo estará no banco do Benfica e Sérgio Conceição surgirá do outro lado, após cumprir castigo. O pontapé de saída está agendado para as 21h00.



Antes, e logo a partir das 17h00, a bola começa a rolar em Paços de Ferreira, num duelo entre os castores e o Santa Clara. A partir das 19h00, tempo para um Arouca-Sp. Braga.



Enquanto não começar o FC Porto-Benfica, pode ainda espreitar o Man. United-Burnley, agendado para as 20h15. Com o adiamento do Everton-Newcastle, este será o único jogo da Premier League nesta quinta-feira.



De resto, destaque para o anúncio da lista de convocados da seleção portuguesa de futsal para o Campeonato do Mundo de 2022 (17h00) e para o jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins entre o Sporting e o Juventude de Viana (19h00).



Os jogos de futebol que pode ver esta quarta-feira:

Liga (16.ª jornada):

Paços de Ferreira - Santa Clara, 17:00 (SportTV1)

Arouca - Sporting de Braga, 19:00 (SportTV2)

FC Porto - Benfica, 21:00 (SportTV1).

Liga inglesa (20.ª jornada):

Manchester United - Burnley, 20:15 (SportTV3).