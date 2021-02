Esta quarta-feira prosseguem os oitavos de final da Liga dos Campeões, e logo com uma equipa portuguesa em ação: o FC Porto disputa a primeira mão da eliminatória com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão.

À mesma hora, Sevilha e Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, defrontam-se no Ramón Sánchez Pizjuán.

Por cá, Vitória de Guimarães e Farense medem forças no D. Afonso Henriques a partir das 21h45, em partida atrasada da 14.ª ronda da Liga.

Benfica e Sp. Braga continuam a preparar os duelos da Liga Europa, com Arsenal e Roma, respetivamente, e Jorge Jesus e Carlos Carvalhal farão a antevisão dos respetivos jogos. O técnico encarnado fala às 09h00, ao passo que Carvalhal comparecerá diante dos jornalistas às 12h30.

Mas há mais futebol a acontecer.

Em Espanha, o Atlético de Madrid, já com o recuperado João Félix nos convocados, recebe o Levante a partir das 20h00, em jogo atrasado da segunda jornada da La Liga.

Em Inglaterra, o líder Manchester City, de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, joga em casa do Everton, de André Gomes, a partir das 20h15, enquanto o Fulham de Ivan Cavaleiro defronta o Burnley às 18h00.

Já em França, o Nice de Rony Lopes joga em casa do Marselha a partir das 20h00, num duelo entre duas das maiores equipas do Sul do país gaulês.

Os jogos desta terça-feira:

Liga dos Campeões, oitavos de final, 1.ª mão:

FC Porto, Por - Juventus, Ita, 20:00 (TVI)

Sevilha, Esp - Borussia Dortmund, Ale, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga, jogo em atraso da 14.ª jornada:

Vitória de Guimarães - Farense, 21:45 (SportTV1).

Liga inglesa, jogo em atraso da 17.ª jornada:

Burnley - Fulham, 18:00 (SportTV1).

Liga inglesa, jogo em atraso da 16.ª jornada:

Everton - Manchester City, 20:15 (SportTV2).

Liga francesa, jogo em atraso da 11.ª jornada:

Marselha - Nice, 20:00 (Eleven Sports 3).

Liga espanhola, jogo em atraso da 2.ª jornada:

Levante - Atlético de Madrid, 18:00 (Eleven Sports 2).