É dia de Clássico.



Este sábado, Sporting e FC Porto defrontam-se em Alvalade, no primeiro Clássico da temporada 2021/22. Ao início da tarde, o P. Ferreira recebe o Sp. Braga e às 18h00, o Benfica entra em campo na casa do Santa Clara, nos Açores. Todos os duelos vão seguir seguidos pelo Maisfutebol AO MINUTO.



Estes são os três jogos da Liga portuguesa num sábado com muito futebol para ver. Desde logo, a partir das 15h00, os olhos vão estar colocados em Old Trafford. A receção do Man. United ao Newcastle poderá marcar a estreia de Cristiano Ronaldo e o Maisfutebol vai acompanhar o encontro ao minuto.



Horas antes do jogo mais mediático da jornada em Inglaterra, o Tottenham de Nuno Espírito Santo defronta o Crystal Palace, num dérbi londrino marcado para as 12h30. À mesma hora do United-Newcastle joga-se o Leicester-Man. City e o Watford-Wolves, encontros que vão ter vários portugueses em ação.



Na Alemanha há dois jogos que prometem: Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund e Leipzig-Bayern. Por sua vez, em França, o PSG recebe o Clermont Foot numa partida que poderá marcar a estreia de Nuno Mendes com a camisola dos parisienses.



Em Itália o jogo de maior cartaz da ronda terá lugar no estádio Diego Maradona e vai opor o Nápoles à Juventus.



Prossegue ainda o US Open em Flushing Meadows, o GP de Monza de Fórmula 1 assim como o Grande Prémio de Aragão de MotoGP.



Há ainda três jogos da primeira eliminatória da Taça de Portugal: Gondomar SC-SC Salgueiros, O Elvas-Sacavenense, Abrantes e Benfica-Caldas SC.



Os jogos para seguir este sábado



Liga



P. Ferreira-Sp. Braga, 15h30

Santa Clara-Benfica, 18h00

Sporting-FC Porto, 20h30



II Liga



Benfica B-Sp. Covilhã, 11h00

Feirense-Académica, 11h00



Taça de Portugal



Gondomar SC - SC Salgueiros, 11h15

O Elvas - Sacavenense, 16h45

Abrantes e Benfica - Caldas SC, 19h30



Alemanha



Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, 14h30

Friburgo-Colónia, 14h30

Furth-Wolfsburgo, 14h30

Hoffenheim-Mainz, 14h30

Union Berlim-Augsburgo, 14h30

Leipzig-Bayer Munique, 17h30



Inglaterra



Crystal Palace-Tottenham, 12h30

Watford-Wolves, 15h00

Arsenal-Norwich, 15h00

Leicester-Man. City, 15h00

Brentford-Brighton, 15h00

Southampton-West Ham, 15h00

Man. United-Newcastle, 15h00

Chelsea-Aston Villa, 17h30



Itália



Empoli-Veneza, 14h00

Nápoles-Juventus, 17h00

Atalanta-Fiorentina, 19h45



França



PSG-Clermont Foot, 16h00

Marselha-Monaco, 20h00



Espanha



Levante-Rayo Vallecano, 17h30

Ath. Bilbao-Maiorca, 20h00