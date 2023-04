O tempo é de competições europeias, e esta terça-feira prosseguem as decisões na maior prova de clubes do Velho Continente, a Liga dos Campeões.

Em Itália, o Nápoles, de Mário Rui, recebe o Milan, de Rafael Leão. O emblema de Milão venceu por 1-0 na primeira mão, num encontro que vai cruzar com a eliminatória entre o Benfica e o Inter de Milão.

Também às 20h00, em Inglaterra, o Chelsea, de João Félix, recebe o Real Madrid. Os blues não têm tarefa fácil, já que o campeão europeu traz uma vantagem de dois golos da capital espanhola.

Antes, à tarde, o Benfica ultima a preparação para o encontro diante do Inter de Milão: os encarnados treinam no Estádio Giuseppe Meazza às 18h00. Antes, às 17h15, Roger Schmidt e um jogador fazem a antevisão ao jogo em conferência de imprensa.

Do lado do Inter, o técnico Simone Inzaghi fala de manhã, às 11h30.

Na Arábia Saudita, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, defronta o rival Al Hilal às 20h00, numa partida da 25.ª ronda do campeonato local.

Também é dia de competições europeias no andebol, mais concretamente para o Sporting: os leões defrontam o Montpellier às 19h45, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

No ténis, dia importante para Nuno Borges: tenista português vai jogar frente a Carlos Alcaraz, número dois do mundo, na segunda ronda do ATP 250 de Barcelona. O encontro tem início previsto para as 14h30, mas dependerá sempre da duração dos jogos anteriores.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Futebol

Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão, até 19 (horas de Lisboa):

Chelsea, Ing - Real Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 1)

Nápoles, Ita - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 2).

Campeonato saudita, 25.ª jornada:

Al Hilal-Al Nassr, 20:00 (SportTV1)

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 13.ª jornada, até 20:

Portimonense - Marítimo, 11:00.

Andebol

Liga Europeia, quartos de final, 2.ª mão:

Montpellier, Fra - Sporting, Por, 20:45 locais (19:45 em Lisboa, Sporting TV).

Basquetebol

NBA, play-off, 2.º jogo (horas de Lisboa):

Boston Celtics - Atlanta Hawks, 00:00 (dia 19 em Lisboa, SportTV5)

Cleveland Cavaliers - New York Knicks, 00:30 (dia 19 em Lisboa)

Phoenix Suns - LA Clippers, 03:00 (dia 19 em Lisboa, SportTV6).