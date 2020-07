Quinta-feira, 9 de julho, pode muito bem ser dia de festa para os lados do Dragão, caso o FC Porto vença em Tondela e, depois, o Benfica regresse sem pontos de Famalicão. Mas se acontecer o contrário também podemos assistir a um reacender da luta pelo primeiro lugar, até porque na ronda seguinte há clássico, com o Sporting a visitar o Dragão.

Temos, portanto, uma noite que promete emoções fortes, com a equipa de Sérgio Conceição a entrar primeiro em campo, pelas 19h15, e a de Nélson Veríssimo a jogar já pressionada pelo resultado do líder, a partir das 21h30.

Mas está muito mais em jogo além da luta pelo apetecido primeiro lugar. O Benfica precisa apenas de pontuar para garantir o segundo lugar e a correspondente qualificação para a fase preliminar da Liga dos Campeões, precisando apenas de um ponto para ficar fora do alcance do Sporting.

Antes dos jogos da noite, o Rio Ave também recebe o aflito Portimonense, a partir das 17h00, num jogo em que os algarvios vão procurar tirar dividendos de nova derrota do V. Setúbal na fuga aos lugares de despromoção. Não vai ser fácil até porque a equipa de Carlos Carvalhal tem o quinto lugar à vista e vai querer vencer para tirar proveito de um eventual deslize do Famalicão, mais tarde, diante do Benfica.

Entre estes jogos, Rúben Amorim também vai comparecer em conferência de imprensa, marcada para as 18h30, para fazer a antevisão da receção do Sporting ao Santa Clara, jogo marcado para as 19h15 de sexta-feira.

Liga portuguesa à parte, também há outros jogos nas principais ligas europeias, neste final de época atípico, com muitos jogos a meio da semana.

Na Premier League, destacamos a visita do Tottenham de José Mourinho a Bournemouth, com início marcado para as 18h00, antes do Manchester United de Bruno Fernandes deslocar-se a Birmingham para defrontar o Aston Villa.

Na liga espanhola não há candidatos em campo, mas há um jogo interessante em San Mamés, com o Athletic Bilbao a receber o Sevilha ao final da noite.

Em Itália também estão previstos dois jogos, com destaque para o Inter Milão que vai procurar recuperar o terceiro lugar na visita ao Verona de Miguel Veloso.

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Liga Portuguesa, 31.ª jornada:

Rio Ave-Portimonense, 17:00 (SportTV1)

Tondela-FC Porto, 19:15 (SportTV1)

Famalicão-Benfica, 21:30 (SportTV1).

Liga inglesa, 34.ª jornada:

Bournemouth-Tottenham, 18:00 (SportTV2)

Everton-Southampton, 18:00 (SportTV5)

Aston Villa-Manchester United, 20:15 (SportTV2).

Liga espanhola, 35.ª jornada:

Eibar-Leganés, 18:30 (Eleven Sports 2)

Maiorca-Levante, 18:30 (Eleven Sports 1)

Athletic Bilbau-Sevilha, 21:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana, 31.ª jornada:

Spal-Udinese, 18:30 (SportTV4)

Verona-Inter Milão, 20:45 (SportTV4).