Segunda-feira de ressaca depois de Portugal ter falhado a qualificação direta para o Mundial2022, com a derrota diante da Sérvia no Estádio da Luz. Para animar, vamos ter as seleções de futsal e de hóquei patins em campo, certamente, à espera de melhores alegrias. Mas esta segunda-feira há ainda muitas decisões no caminho para o Campeonato do Mundo do Qatar.

Começamos pela seleção de futsal, campeã do Mundo em título, que esta segunda feira defronta os Países Baixos, a partir das 19 horas, no Top Sport Centrum, em Almere, em jogo de preparação para a fase final do Campeonato da Europa de 2022 que vai ter precisamente os Países Baixos como anfitrião.

Depois disso, pelas 21h45, joga a seleção de hóquei em patins que vai defrontar a Alemanha, no Pavilhão Multiusos de Paredes, em jogo do Grupo B do Campeonato da Europa. É para ganhar.

Voltando ao Mundial2022, hoje há mais oito jogos da fase europeia de qualificação para a fase final, entre os quais destacamos a visita da Itália à Irlanda do Norte, numa altura em que a squadra azzurra ainda luta pelo primeiro lugar do Grupo C com a Suíça que, também esta segunda-feira, recebe a Bulgária.

Atenção também ao Grupo I com a Inglaterra a defender o primeiro lugar numa deslocação a San Marino, com apenas mais três pontos do que a Polónia de Paulo Sousa que vai receber a Hungria.

A fechar, esta segunda-feira também será importante para Benjamin Mendy, jogador do Manchester City, que vai começar a ser ouvido no tribunal de Chester, depois de ter sido detido e acusado de quatro crimes de violação e um de abuso sexual.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira:

Mundial2022 (zona europeia)

Grupo C:

Irlanda do Norte - Itália, 19:45 (SportTV1)

Suíça - Bulgária, 19:45 (SportTV2)

Grupo F:

Israel - Ilhas Faroé, 19:45

Escócia - Dinamarca, 19:45 (SportTV5)

Áustria - Moldávia,19:45

Grupo I:

San Marino - Inglaterra, 19:45 (SportTV3)

Albânia - Andorra, 19:45

Polónia - Hungria, 19:45 (SportTV4).

Mundial 2022 (zona africana)

Grupo A:

Níger - Djibuti, 16:00

Grupo E:

Quénia - Ruanda, 13:00

Grupo H:

Namíbia - Togo, 13:00

Grupo I:

Guiné-Bissau - Sudão, 16:00 (SportTV3)