A última jornada da Liga prossegue este sábado e é a hora das decisões.



Os primeiros a entrarem em campo são Boavista, Rio Ave, Marítimo e Famalicão às 19h00. Os vilacondenses têm de vencer os axadrezados e esperar que os famalicenses não vençam os insulares para chegarem ao quinto lugar. Por sua vez, a equipa de João Pedro Sousa depende apenas de si próprios.



A luta pelo terceiro posto restá marcada para as 21h15 e com dois jogos de grande cartaz: há dérbi de Lisboa na Luz e um Sp. Braga-FC Porto, na Pedreira. Os leões têm vantagem mais três pontos que os bracarenses mas em caso de igualdade, perdem um lugar no pódio. Se houver igualdade pontual é a formação orientada por Artur Jorge que sai a ganhar no confronto direto (pode ver aqui as contas).



Mas há mais futebol na Europa, sobretudo em Itália.



Brescia e Parma abrem as hostilidades às 16h15, segue-se a visita do Inter de Milão a Génova, um jogo importante na luta pelo pódio e da permanência. Por último, o Nápoles joga por um lugar europeu na revelação ao Sassuolo (20h45).



Os jogos deste sábado:



Liga



Boavista-Rio Ave, 19h00

Marítimo-Famalicão, 19h00



Itália



Brescia-Parma, 16h15

Génova-Inter de Milão, 18h30

Nápoles-Sassuolo, 20h45