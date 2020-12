Vai ser esta segunda-feira que o FC Porto, Benfica e Sp. Braga vão conhecer os próximos adversários nas competições europeias, com os sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa marcados para o final da manhã para Nyon. Entretanto, começa uma nova semana, mas a bola vai continua a rolar com mais três jogos da Taça de Portugal.

O FC Porto vai ser o primeiro a conhecer o adversário dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num sorteio que está previsto começar por volta das onze horas, em Nyon, na Suíça.

Logo a seguir, por volta do meio-dia, de Lisboa, será a vez de Benfica e Sp. Braga também conhecerem os respetivos adversários nos 16 avos de final da Liga Europa. Uma boa desculpa para se ligar ao Maisfutebol e ficar a saber tudo em primeira mão.

Também ainda da parte da manhã, prossegue a Taça de Portugal, com um duelo entre duas equipas do Campeonato de Portugal, Torreense e Amora, marcado para as onze horas.

Já depois do almoço, pelas 14 horas, arranca mais um duelo entre equipas do terceiro escalão, com o Estrela da Amadora a visitar o campo do Anadia.

Lá para a hora do jantar, pelas 20h00, mais um jogo da Taça de Portugal, com o Sp. Braga a visitar o Olímpico do Montijo.

Ainda com a Taça de Portugal a decorrer, começam-se também a preparar-se os próximos jogos da Taça da Liga, com especial atenção para as conferências de imprensa de Filipe Cândido (12h00) e Ruben Amorim (17h00) que vão lançar a visita do Mafra a Alvalade prevista para terça-feira (20h15).

Futebol à parte, para esta segunda-feira também está reservado o sorteio do Campeonato do Mundo de Râguebi de 2023 que vai decorrer no Palais Brongniart, em Paris, a partir das 11 horas.

Jogos a ver nesta segunda-feira:

Taça de Portugal (4.ª eliminatória):

Torreense (CP)-Amora (CP), 11:00 (Canal 11)

Anadia (CP)-Estrela da Amadora (CP), 14:00 (Canal 11)

Olímpico do Montijo (CP)-Sp. Braga (I), 20:15 (Sport TV1).

Liga Revelação (jogos em atraso da 12.ª jornada da Zona Norte):

Rio Ave-Sp. Braga, 15:00

Famalicão.Boavista, 15:00.

Liga espanhola (13.ª jornada):

Celta de Vigo-Cádiz, 20:00 (Eleven Sports 1)