Nesta terça-feira ficarão a conhecer-se dois dos quatro semifinalistas da Liga dos Campeões.

A partir as 20h00 há Bayern-Munique Villarreal e à mesma hora o Real Madrid defronta em casa o campeão europeu Chelsea.

São os pratos fortes da ementa desportiva de um dia no qual vai também começar a olhar-se para os jogos de quarta-feira. O Benfica joga fora com o Liverpool e antes do embarque para a cidade dos Beatles Nélson Veríssimo, treinador das águias, fala aos jornalistas a partir das 14h15, já depois de Jürgen Klopp, técnico dos Reds, também projetar o embate da 2.ª mão.

Destaque ainda para o Portugal-Bulgária (19h00), jogo a contar para a 4.ª jornada da fase de apuramento para o Mundial feminino de 2023, e também para mais uma jornada da Golden Cup, prova que celebra os 50 anos da equipa de hóquei em patins do Liceo da Corunha: três dias depois da fina da Taça de Portugal, há novo Benfica-FC Porto (17h45).

O essencial da atualidade desportiva nesta terça-feira:

Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão:

Bayern Munique, Ale - Villarreal, Esp, 20:00 (Eleven 2)

Real Madrid, Esp - Chelsea, Ing, 20:00 (Eleven 1).

Fase de qualificação para o Mundial feminino 2023, 4.ª jornada:

Grupo H:

Sérvia - Alemanha, 15:00

Israel - Turquia, 17:00

Portugal - Bulgária, 19:00 (Estádio Cidade de Barcelos).

Prossegue Golden Cup, prova no âmbito da celebração do 50.º aniversário do Liceo da Corunha, no Palácio dos Desportos de Riazor, na Corunha, em Espanha:

Fase de grupos:

Grupo A:

Benfica, Por - FC Porto, Por, 17:45

Grupo B:

FC Barcelona, Esp - Saint-Omer, Fra, 20:15

Grupo C:

HC Braga, Por - Óquei de Barcelos, Por, 13:00

Grupo D:

Reus Deportiu, Esp - Oliveirense, Por, 15:15

Ténis:

Prossegue torneio de Monte Carlo, masculinos, no Mónaco, até 17.