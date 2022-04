O lote dos quatro semifinalistas da Liga dos Campeões fica fechado nesta quarta-feira. O Benfica joga fora com o Liverpool depois de ter perdido na Luz com a equipa inglesa por 3-1 e à mesma hora (20h00) o Atlético Madrid de João Félix mede forças com o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Mas não é só ao cair da noite que há motivos de interesse no mundo do desporto. À tarde, a partir das 15h00, à dérbi entre Sporting e Benfica nos quartos de final da UEFA Youth League.

No basquetebol há clássico Sporting-FC Porto para o campeonato nacional pelas 19h00.

O ESSENCIAL DA AGENDA DESPORTIVA PARA ESTA QUARTA-FEIRA

FUTEBOL

Liga dos Campeões, quartos de final, 2.ª mão::

Atlético de Madrid - Manchester City, 20:00 (Eleven 2)

Liverpool - Benfica , 20:00 (TVI).

Youth League

Sporting – Benfica, 15:00 (Canal 11).

HÓQUEI EM PATINS

Golden Cup, fase de grupos:

Grupo A:

Caldes, Esp - Benfica, Por, 15:15

Grupo B:

Saint-Omer, Fra - Sporting, Por, 13:00

Grupo C:

Óquei de Barcelos, Por - Liceo, Esp, 17:45

Grupo D:

CE Noia, Esp - Reus Deportiu, Esp, 20:00

BASQUETEBOL