A nova época aproxima-se a passos largos e a partir desta quinta-feira vamos ter os três «grandes» da liga portuguesa concentrados no Algarve, a acelerar a preparação das respetivas equipas para o que aí vem. O Benfica vai estar em trânsito, de Inglaterra para o sul do país onde já estão o FC Porto e o Sporting que voltam a entrar em ação esta quinta-feira.

O Benfica ainda vai treinar, pela manhã, em Inglaterra, mas logo depois do almoço, regressa a Portugal, diretamente para o sul do país, onde a partir da próxima quinta-feira vai disputar o Troféu do Algarve com os franceses do Nice (sexta-feira) e os ingleses do Fulham (domingo), já com o reforço Enzo Fernández integrado no grupo.

Já no Algarve, o FC Porto será o primeiro a entrar em ação, logo pela manhã, com um embate frente ao Portimonense, com início marcado para as 10h30.

O Sporting, por seu lado, depois de ter empatado com os belgas do St. Gilloise (1-1), vai defrontar agora os espanhóis do Villarreal no Estádio do Algarve, num jogo com transmissão na TVI, marcado para as 21h00.

Futebol à parte, esta quinta-feira prossegue a Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), com a 12.ª etapa a levar os ciclistas de Briançon até ao L'Alpe d'Huez, num percurso de 165,1 km.

Destaque também para o sorteio da fase de qualificação para a Taça da Europa de basquetebol, que vai decorrer em Munique, com Sporting incluído no Pote 1.

Jogos particulares

Portimonense - FC Porto, 10h30.

Sporting - Villarreal, 21h00 (TVI)

Campeonato da Europa feminino (Grupo D)

Itália - Islândia, 17h00 (Canal 11)

França - Bélgica, 20h00 (Canal 11)

Liga Conferência

Jogos da segunda mão da primeira pré-eliminatória