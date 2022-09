Portugal decide esta terça-feira o apuramento para o playoff da Liga das Nações: a partir das 19h45, a Seleção Nacional recebe em Braga a Espanha.

As contas da equipa das quinas são simples: só precisa de não perder para garantir esse objetivo.

À mesma hora, também no grupo dois da divisão A, Suíça e República Checa medem forças.

Na divisão B, a Noruega, do benfiquista Aursnes, recebe a Sérvia, enquanto que na divisão B, a Grécia, de Vlachodimos (Benfica) e Sotiris (Sporting), mede forças com a Irlanda do Norte.

No futebol, há ainda seleções como o Brasil e a Argentina em ação, em jogos particulares.

No andebol, três equipas portuguesas entram em ação na primeira mão da segunda eliminatória da Liga Europeia. O Belenenses recebe em Belém o Águas Santas, ao passo que o Sporting joga diante do Bjerringbro-Silkeborg, da Dinamarca. Ambos os encontros têm início às 19h45.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Liga das Nações, fase de grupos, 6.ª e última jornada (horas de Lisboa):

Grupo A2:

Portugal - Espanha, 19:45 (RTP1)

Suíça - República Checa, 19:45 (SportTV2)

Grupo B1:

República da Irlanda - Arménia, 19:45

Ucrânia - Escócia, 19:45 (SportTV5)

Grupo B2:

Albânia - Islândia, 19:45

Grupo B4:

Noruega - Sérvia, 19:45 (SportTV4)

Suécia - Eslovénia, 19:45

Grupo C2:

Grécia - Irlanda do Norte, 19:45

Kosovo - Chipre, 19:45.

Jogos particulares (horas de Lisboa):

Coreia do Sul - Camarões, 12:00

Bahrain - Panamá, 17:00

Canadá - Uruguai, 17:00

Qatar - Chile, 18:00

Egito - Libéria, 19:00

Brasil - Tunísia, 19:30 (SportTV6)

Argélia - Nigéria, 20:00

Argentina - Jamaica, 01:00 (dia 28 em Lisboa)

México - Colômbia, 03:00 (dia 28 em Lisboa).

Polónia sub20 - Portugal sub20, 14:15 locais)