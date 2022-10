Três jogos marcam o dia deste domingo no principal escalão do futebol português, a Liga.

Às 15h30, no Estádio do Bessa, o Boavista recebe o Marítimo. Às 18h00, no Jamor, Casa Pia e Vizela medem forças, antes de Sp. Braga e Desportivo de Chaves fecharem a noite a partir das 20h30.

Em Inglaterra, é dia de clássico entre Arsenal e Liverpool: a formação de Fábio Vieira e Cédric Soares recebe os reds, de Diogo Jota e Fábio Carvalho, às 16h30. Às 19h00, o Manchester United, de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot joga em casa do Everton.

É também dia de José Mourinho, já que a Roma, que conta com Rui Patrício, defronta o Lecce a partir das 19h45. Perto dessa hora, às 20h00, o Barcelona tem pela frente em Camp Nou o Celta de Vigo, de Gonçalo Paciência.

De manhã, às 11h00, tem lugar em Frankfurt o sorteio da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2004, que decorrerá na Alemanha.

No andebol, o Benfica defronta o UHC Stockerau (11h00) numa partida a contar para a segunda mão da segunda ronda de qualificação da Taça da Europa. Na mesma fase, mas na primeira mão, o Madeira SAD joga perante o SSV Brixen Sudtirol.

OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Futebol:

I Liga, 9.ª jornada, até 10:

Boavista - Marítimo, 15:30 (SportTV1)

Casa Pia - Vizela, 18:00 (SportTV1)

Sporting de Braga - Desportivo de Chaves, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 8.ª jornada, até 10:

Sporting da Covilhã - Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Moreirense - Nacional, 14:00 (SportTV+)

Mafra - Tondela, 15:30 (SportTV2).

Liga francesa, 10.ª jornada (horas de Lisboa):

Montpellier - Mónaco, 12:00 (Eleven 1)

Angers - Estrasburgo, 14:00 (Eleven 1)

Brest - Lorient, 14:00 (Eleven 6)

Clermont - Auxerre, 14:00

Nice - Troyes, 14:00

Rennes - Nantes, 16:05 (Eleven 6)

Lille - Lens, 19:45 (Eleven 4).

Liga inglesa, 10.ª jornada, até 10:

Crystal Palace - Leeds, 14:00 (Eleven 2)

West Ham - Fulham, 14:00 (Eleven 1)

Arsenal - Liverpool, 16:30 (Eleven 1)

Everton - Manchester United, 19:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 9.ª jornada, até 10 (horas de Lisboa):

Torino - Empoli, 11:30 (SportTV2)

Monza - Spezia, 14:00

Salernitana - Hellas Verona, 14:00

Udinese - Atalanta, 14:00 (SportTV6)

Cremonese - Nápoles, 17:00 (SportTV3)

Roma - Lecce, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 8.ª jornada, até 10 (horas de Lisboa):

Valladolid - Betis, 13:00 (Eleven 4)

Cádiz - Espanyol, 15:15 (Eleven 4)

Real Sociedad - Villarreal, 17:30 (Eleven 2)

FC Barcelona - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã, 9.ª jornada (horas de Lisboa):

Borussia Mönchengladbach - Colónia, 14:30 (Eleven 5)

Hertha Berlim - Friburgo, 16:30 (Eleven 5)

Estugarda - Union Berlim, 18:30 (Eleven 5).

ANDEBOL

Taça Europa, 2.ª ronda de qualificação, 2.ª mão:

UHC Stockerau, Aut - Benfica, Por (em Lisboa), 11:00

HB Käerjeng, Lux - Alavarium, Por, 17:00 locais (16:00 em Lisboa).

Taça Europa, 2.ª ronda de qualificação, 1.ª mão:

Madeira SAD - SSV Brixen Südtirol, Ita, 18:00.