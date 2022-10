Do futebol às modalidades, este é um domingo com muito desporto em agenda. Confira tudo o que pode ver e, claro, acompanhe em permanência a atualidade desportiva aqui, no Maisfutebol.

PORTUGAL – I LIGA (10.ª Jornada):

Marítimo-Arouca (15h30)

Vizela-Santa Clara (15h30)

Desp. Chaves-Gil Vicente (18h00)

V. Guimarães-Boavista (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (10.ª Jornada):

Trofense-FC Poto B (11h00)

UD Oliveirense-Nacional (14h00)

Penafiel-Feirense (14h00)

Mafra-Estrela (15h30)

Moreirense-Farense (15h30)

Vilafranquense-Académico Viseu (18h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (6.ª Jornada):

Amora-U. Leiria (11h00)

Real SC-Fontinhas (15h00)

Académica-Caldas (17h00)

Sp. Braga B-Fafe (19h00)

PORTUGAL – LIGA FEMININA (3.ª Jornada)

Valadares Gaia-Sporting de Braga (13h00)

Famalicão-Albergaria (15h00)

Amora-Ouriense (15h00)

Damaiense-Marítimo (15h00)

Benfica-Vilaverdense (15h00)

Ainda no futebol nacional, há 4.ª jornada do Campeonato de Portugal e 11.ª jornada do nacional de juvenis. Lá fora, também há muito em agenda.

ALEMANHA (11.ª Jornada):

Bochum-Union Berlim (14h30)

Hertha Berlim-Schalke 04 (16h30)

ESPANHA (11.ª Jornada):

Espanhol-Elche (13h00)

Betis-Atlético Madrid (15h15)

Girona-Osasuna (17h30)

Villarreal-Almería (17h30)

Barcelona-Athletic Bilbao (20h00)

FRANÇA (12.ª Jornada):

Angers-Rennes (12h00)

Clermont-Brest (14h00)

Reims-Auxerre (14h00)

Toulouse-Estrasburgo (14h00)

Troyes-Lorient (14h00)

Nice-Nantes (16h05)

Lille-Mónaco (19h45)

INGLATERRA (13.ª Jornada):

Aston Villa-Brentford (14h00)

Leeds-Fulham (14h00)

Southampton-Arsenal (14h00)

Wolverhampton-Leicester (14h00)

Tottenham-Newcastle (16h30)

ITÁLIA (11.ª Jornada):

Udinese-Torino (11h30)

Bolonha-Lecce (14h00)

Atalanta-Lazio (17h00)

Roma-Nápoles (19h45)

O que há para ver nas modalidades

No andebol, o Benfica termina a participação no Mundial de Clubes no jogo da disputa pelo sétimo e oitavo lugares.

No futsal, Portugal joga, esta noite, a partir das 21 horas, ante a Itália, no Pavilhão Multiusos de Fafe, o jogo decisivo da fase de qualificação para o Europeu. Um empate basta às vice-campeãs europeias. Ainda no futsal, há um Candoso-Eléctrico (15h00), para a 3.ª jornada do campeonato nacional.

Sobre rodas, o domingo começa com o MotoGP, com a corrida do Grande Prémio da Malásia, a 19.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira, numa corrida que teve início pelas 08h00.

Na Fórmula 1, há corrida do Grande Prémio dos Estados Unidos, a 20.ª prova do Mundial, a partir das 20 horas, em Austin.

Nos ralis, termina o Rali da Catalunha, a 12.ª prova do Mundial WRC.