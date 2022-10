Primeiro foi o Benfica, esta quarta-feira é a vez de FC Porto e Sporting entrarem em ação na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na Bélgica, os dragões defrontam o Club Brugge e entram mesmo em campo com a possibilidade de garantirem já o apuramento para a Liga dos Campeões. A equipa de Conceição não depende só de si, mas pode acontecer. O encontro, diga-se, tem início às 17h45.

Mais tarde, às 20h00, o Sporting defronta o Tottenham em Londres. Após as duas derrotas com o Marselha, os leões estão mais pressionados a vencer: se perderem, aliás, e o Marselha ganhar ao Eintracht, ficam de fora da próxima fase.

Mas há mais Champions League, com destaque para um grande encontro em Camp Nou, entre Barcelona e Bayern Munique, ou a receção do Atlético de Madrid, de João Félix, ao Bayer Leverkusen, numa partida que interessa diretamente ao FC Porto.

Antes disso, no entanto, há Youth League. O duelo do FC Porto ante o Brugge está marcado para as 12h30, e meia-hora depois tem início o Tottenham-Sporting.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Liga dos Campeões:

Club Brugge-FC Porto, 17h45 (Eleven1)

Inter de Milão-Plzen, 17h45 (Eleven3)

Ajax-Liverpool, 20h00 (Eleven4)

Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen, 20h00 (Eleven3)

Barcelona-Bayern Munique, 20h00 (Eleven2)

Eintracht Frankfurt-Marselha, 20h00 (Eleven6)

Nápoles-Rangers, 20h00 (Eleven5)

Tottenham-Sporting, 20h00 (Eleven1)

Youth League:

Club Brugge-FC Porto, 12h30 (Eleven1)

Tottenham-Sporting, 13h00 (Eleven2)