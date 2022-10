O FC Porto terminou a quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões isolado no segundo lugar, com seis pontos, podendo mesmo já garantir o apuamento na próxima jornada, a quinta, a 26 de outubro.

Nesta altura, o Club Brugge é líder com dez pontos, seguido dos dragões, tendo o Atlético de Madrid quatro pontos e o Bayer Leverkusen três.

Na próxima ronda há um Club Brugge-FC Porto e um Atlético Madrid-Bayer Leverkusen e, para apurar-se já para os oitavos de final da Champions, o FC Porto precisa desta combinação: vencer na Bélgica e, ao mesmo tempo, que o Atlético não vença o Bayer Leverkusen.

Isso significaria que o FC Porto ficaria com nove pontos e já com o segundo lugar garantido. É que, havendo empate em Madrid, o Atlético fica com cinco pontos e o Bayer com quatro, quando ficaria um jogo em falta. Se o Bayer vencesse em Madrid, chegaria aos seis pontos e ficaria a três do FC Porto e ainda com possibilidade de igualdade pontual, mas perderia no confronto direto para os dragões.

De resto, qualquer cenário na 5.ª jornada, para os dragões, nunca vai tirar a equipa comandada por Sérgio Conceição dos lugares europeus. No pior cenário, o FC Porto cai para terceiro, lugar que relega os clubes para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e isso só acontece se o FC Porto não vencer na Bélgica e se o Atlético vencer o Bayer Leverkusen.

Cenário distinto para o Sporting

Ao contrário do FC Porto, o Sporting nunca vai conseguir o apuramento para os oitavos de final na 5.ª jornada. No pior cenário, pode ficar sem hipóteses de seguir em frente, mas continua sempre com a oportunidade de seguir para a Liga Europa.

A 5.ª jornada do grupo D tem um Tottenham-Sporting e um Eintracht Frankfurt-Marselha. Se pontuar, o Sporting mantém-se automaticamente na corrida aos oitavos de final. Contudo, pode ficar a depender ou não de si para tal: só vai para a 6.ª jornada a depender de si se vencer o Tottenham (independentemente do resultado do outro jogo) ou, no caso de empatar, se o Marselha perder com o Eintracht. Um destes dois cenários coloca a equipa comandada por Ruben Amorim num dos dois primeiros lugares à partida para a sexta ronda.

Se perder em Londres, o Sporting é afastado da possibilidade de seguir para os oitavos de final caso o Marselha vença o Eintracht. Isso deixaria o Sporting com seis pontos, já a quatro do Tottenham e a três do Marselha, que tem vantagem no confronto direto com os leões.