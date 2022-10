O golo do futebolista brasileiro Galeno, que abriu o marcador no Bayer Leverkusen-FC Porto, na noite de quarta-feira, é candidato a golo da jornada na Liga dos Campeões, revelou a UEFA.

Galeno abriu o marcador no jogo da quarta jornada após uma assistência do guarda-redes Diogo Costa e uma receção sublime, à qual se seguiu o remate para o golo, já na área.

Os outros três candidatos a golo da jornada chegam todos de jogos de quarta-feira: Heung-min Son pelo golo no Tottenham-Eintracht Frankfurt, o ex-Benfica Darwin Núñez no Rangers-Liverpool e Hirving Lozano no Nápoles-Ajax.