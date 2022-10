A FIGURA: Diogo Costa

Tem um jogo de pés excecional e mostrou-o na BayArena. Com um excelente passe longo, assistiu Galeno (6m) para o primeiro golo do FC Porto e, minutos depois, voltou a defender uma grande penalidade, desta feita diante de Demirbay. Na segunda parte, ainda negou o golo a Diaby, com um dos voos da noite.

O MOMENTO: Diogo Costa agiganta-se, 16m

O FC Porto tinha-se colocado em vantagem pouco antes e a defesa do guardião portista revestiu-se por isso mesmo de maior importância. Schick certamente não estava confiante para voltar a enfrentar o português, cedeu a responsabilidade a um colega, mas Diogo Costa provou que já é um dos melhores na sua posição, dando alento aos dragões para o resto do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Galeno

Até acaba por ser algo injusto para o brasileiro dar o prémio de melhor em campo a Diogo Costa. Isto porque Galeno fez uma das melhores exibições de que há memória com a camisola azul e branca. Depois do golo no Dragão, mereceu a confiança do treinador para ser titular e deu a melhor resposta possível: um golo, dois penáltis conquistados e múltiplas ações defensivas.

Taremi

Encarregou-se de cobrar os penáltis e não deu hipótese a Hrádecky. O jogador mais importante da época do FC Porto até ao momento voltou aos golos, três jogos depois, segurou a bola quando a equipa precisava de serenidade e deu sempre boa sequência aos lances.

Diaby

Andou sempre a rumar contra a maré. É claramente o jogador mais diferenciado do Leverkusen e foi quem conseguiu causar perigo à defensiva portista. Fez da velocidade a maior arma.