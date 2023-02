É em Vizela que arranca a jornada 20 da Liga: a partir das 20h15, os vizelenses recebem o Desportivo de Chaves e dão assim início a mais uma ronda do campeonato nacional.

Antes, tem início na jornada 20 da II Liga: o líder Moreirense joga em casa do Torreense às 18h00.

Lá fora, rola a bola em vários dos grandes campeonatos da Europa, com destaque para Itália. O Milan, de Rafael Leão, vai tentar dar um pontapé na crise na receção ao Torrino, a partir das 19h45.

No andebol, Benfica e Sporting entram em ação para o campeonato, ao passo que no basquetebol, as águias vão disputar os quartos de final da Taça de Portugal a Ovar.

OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

Futebol

I Liga, 20.ª jornada, até 13:

Vizela - Desportivo de Chaves, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 20.ª jornada, até 13:

Torreense - Moreirense, 18:00 (SportTV+).

Liga francesa, 23.ª jornada, até 12 (horas de Lisboa):

Nice - Ajaccio, 20:00 (Eleven 3).

Liga alemã, 20.ª jornada, até 12 (horas de Lisboa):

Schalke 04 - Wolfsburgo, 19:30 (Eleven 1).

Liga espanhola, 21.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):

Cádiz - Girona, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 22.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):

AC Milan - Torino, 19:45 (SportTV2).

Prossegue Torneio de Desenvolvimento da UEFA de sub-16, no Estádio Municipal de Vila Real Santo António, até 13:

Alemanha - Portugal, 13:00

Países Baixos - França, 16:00.

44.º Torneio Internacional do Algarve, com a participação da da seleção portuguesa de sub-17, até 14:

Portugal - Alemanha, 15:00 (Estádio Municipal de Lagos).

Futsal

Liga, 15.ª jornada, até 13:

Candoso - Benfica, 21:00.

Andebol

Nacional, 14.ª jornada, até 11:

Maia/UMaia - Benfica, 20:00

Sporting - Vitória de Setúbal, 21:00.

Basquetebol

Taça de Portugal, quartos de final, até 12:

Ovarense - Benfica, 21:00.