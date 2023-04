A Liga aproxima-se a passos largos do fim, e a competição está ao rubro. Este domingo, há mais três jogos para ajudar à festa.

Às 15h30, o Rio Ave recebe o Casa Pia, aperitivo para o duelo minhoto das 18h00, entre Sp. Braga e Gil Vicente. À noite, às 20h30, é a vez de o Sporting entrar em campo, na receção ao Arouca, uma das sensações do campeonato.

Lá fora, dois grandes jogos em Inglaterra. O líder Arsenal, de Fábio Vieira, defronta o West Ham às 14h00, antes de o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, jogar em Nottingham, ante o Forest.

Em Itália, a Juventus, a meio da eliminatória da Liga Europa diante do Sporting, defronta o Sassuolo, fora de casa, às 17h00. Mais tarde, às 19h45, a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, recebe a Udinese.

No voleibol, arranca a final, tanto masculina como feminina, do campeonato nacional. No masculino, o campeão Benfica joga nos Açores diante do Fonte Bastardo o primeiro jogo. Em Lisboa, tem lugar o primeiro duelo entre Sporting e AJM/FC Porto pelo título nacional feminino. Ambos os jogos têm início às 18h00.

Mas há muito mais modalidades para ver, como a final do Masters 1000 do torneio de ténis de Montecarlo, entre Andrey Rublev e Holger Rune, o Grande Prémio das Américas de MotoGP (Miguel Oliveira parte da 15.ª posição) e um dia em cheio no hóquei, por exemplo.

OS JOGOS DESTE DOMINGO

Futebol

I Liga, 28.ª jornada, até 17:

Rio Ave - Casa Pia, 15:30 (SportTV1)

Sporting de Braga - Gil Vicente, 18:00 (SportTV1)

Sporting - Arouca, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 28.ª jornada, até 17:

Moreirense - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Feirense - FC Porto B, 14:00 (SportTV+)

Penafiel - Nacional, 15:30 (SportTV6).

Liga feminina, 18.ª jornada:

Sporting - Famalicão, 13:00

Valadares Gaia - Amora, 15:00

Albergaria - Marítimo, 15:00

Sporting de Braga - Benfica, 15:00.

Liga francesa, 31.ª jornada (horas de Lisboa):

Lille - Montpellier, 12:00 (Eleven 4)

Auxerre - Nantes, 14:00 (Eleven 5)

Brest - Nice, 14:00 (Eleven 4)

Clermont - Angers, 14:00

Estrasburgo - Ajaccio, 14:00 (Eleven 6)

Mónaco - Lorient, 16:05 (Eleven 4)

Marselha - Troyes, 19:45 (Eleven 2).

Liga alemã, 28.ª jornada (horas de Lisboa):

Werder Bremen - Friburgo, 14:30 (Eleven 3)

Union Berlim - Bochum, 16:30 (Eleven 3)

Wolfsburgo - Bayer Leverkusen, 18:30 (Eleven 3).

Liga inglesa, 31.ª jornada, até 17:

West Ham - Arsenal, 14:00 (Eleven 1)

Nottingham Forest - Manchester United, 16:30 (Eleven 1).

Liga espanhola, 29.ª jornada, até 17 (horas de Lisboa):

Girona - Elche, 13:00 (Eleven 2)

Geatfe - FC Barcelona, 15:15 (Eleven 2)

Atlético de Madrid - Almeria, 17:30 (Eleven 2)

Valência - Sevilha, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 30.ª jornada, até 17 (horas de Lisboa):

Lecce - Sampdoria, 11:30 (SportTV2)

Torino - Salernitana, 14:00 (SportTV2)

Sassuolo - Juventus, 17:00 (SportTV2)

Roma - Udinese, 19:45 (SportTV2).

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 24.ª jornada:

FC Porto - Parede, 15:00 (Porto Canal)

Sporting - Sporting de Tomar, 15:00 (Sporting TV)

Benfica - Murches, 17:00 (BTV)

HC Braga - Riba d'Ave, 17:00

Famalicense - Paço de Arcos, 17:00

Oliveirense - Óquei de Barcelos, 18:00

Valongo - Juventude de Viana, 18:30.

Voleibol

Liga, 3.ª fase, elite, play-off, final, apuramento de campeão, 1.º jogo:

Fonte do Bastardo - Benfica, 17:00 locais (18:00 em Lisboa).

Liga feminina, 3.ª fase, elite, play-off final, apuramento de campeão, 1.º jogo:

Sporting - AJM/FC Porto, 18:00.

MotoGP

MotoGP: Grande Prémio das Américas, 3.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA (horas de Lisboa):

MotoGP, warm up, às 15:45 (SportTV4)

Moto3, corrida, às 17:00 (SportTV4)

Moto2, corrida, às 18:15 (SportTV4)

MotoGP, corrida, às 20:00 (SportTV4).