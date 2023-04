O sábado e o domingo foram de emoções fortes na Liga, mas a jornada 28 só fecha esta segunda-feira, com um duelo nortenho: a partir das 20h15, o Vizela recebe o Boavista.

À mesma hora, Vilafranquense e Estrela da Amadora também encerram a ronda 28 da II Liga.

Lá fora, o Liverpool, de Diogo Jota, joga em casa do Leeds às 20h00, numa partida a contar para a 31.ª jornada do campeonato inglês. Em Espanha, o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal, recebe o Maiorca, para a 29.ª ronda da La Liga.

OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Futebol

I Liga, 28.ª jornada:

Vizela - Boavista, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 28.ª jornada:

Vilafranquense - Estrela da Amadora, 20:15 (SportTV2).

Liga inglesa, 31.ª jornada:

Leeds - Liverpool, 20:00 (Eleven 1).

Liga espanhola, 29.ª jornada (horas de Lisboa):

Celta de Vigo - Maiorca, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 30.ª jornada (horas de Lisboa):

Fiorentina - Atalanta, 19:45 (SportTV3).

Jogo particular da seleção portuguesa feminina de sub-16, no Centro de Estágios do Luso:

Portugal - Países Baixos, 17:00.

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 13.ª jornada, até 20:

Mafra - Sporting, 15:00.

Basquetebol

NBA, play-off, 2.º jogo (horas de Lisboa):

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets, 00:30 (dia 18 em Lisboa, SportTV1)

Sacramento Kings - Golden State Warriors, 03:00 (dia 18 em Lisboa, SportTV1)