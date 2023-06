Tem lugar este domingo o jogo quatro da final do campeonato nacional de hóquei em patins, entre Sporting e Benfica. As águias estão em vantagem na série, por 2-1, e podem festejar já o título em caso de vitória.

Por falar em final, também tem lugar esta noite a final da Liga das Nações, entre a Croácia, do benfiquista Musa, e a Espanha. A partida joga-se em Roterdão, a partir das 19h45.

Antes, às 14h00, Países Baixos e Itália disputam o encontro de atribuição do terceiro lugar.

No circuito de Sachsenring realiza-se, a partir das 13h00, o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, com a participação do português Miguel Oliveira. Mais tarde, às 19h00, tem lugar o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1. Ambos os eventos têm transmissão na SportTV4.

OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Futebol

Liga das Nações, fase final (horas de Lisboa).

Jogo de atribuição do 3.ª lugar:

Países Baixos - Itália, 14:00 (Enschede, SportTV1)

Final:

Croácia - Espanha, 19:45 (Roterdão, RTP1).

Fase de apuramento para a Taça de África das Nações 2023 (CAN2023), 5.ª jornada (até 20, horas de Lisboa):

Grupo A:

Serra Leoa - Nigéria, 17:00

Grupo B:

Essuatíni - Togo, 16:00

Cabo Verde - Burkina Faso, 17:00

Grupo E:

Madagáscar - Gana, 15:00

Grupo F:

Tanzânia - Níger, 14:00

Uganda - Argélia, 16:00

Grupo G:

Congo - Mali, 17:00

Grupo I:

Gabão - RD Congo, 19:00

Grupo L:

Ruanda - Moçambique, 14:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, final, 4.º jogo:

Sporting - Benfica, 16:00 (BTV).

Voleibol

European Golden League, com a participação da seleção portuguesa sénior masculina, e das seleções da Roménia, Turquia e Dinamarca, na Pool A.

6.ª jornada:

Roménia - Portugal (Brasov), 17:00 locais (15:00 em Lisboa).