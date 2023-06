Depois da derrota no jogo inaugural diante da co-anfitriã Geórgia, Portugal tem neste sábado em jogo a continuidade no Euro sub-20. A partir das 17h00, a equipa de Rui Jorge mede forças com os Países Baixos para o Grupo A, num jogo que poderá acompanhar no Maisfutebol.

Este fim de semana realiza-se ainda a corrida de Moto GP dos Países Baixos, com participação de Miguel Oliveira, que tem qualificação e corrida sprint já neste sábado.

O ESSENCIAL PARA ESTE SÁBADO

EURO SUB-21

Fase de grupos:

2.ª jornada

Grupo A:

Geórgia – Bélgica, 17:00 (Tbilisi, Canal 11)

Portugal – Países Baixos, 17:00 (Tbilisi, RTP1)

Grupo B:

Roménia – Ucrânia, 17:00 (Bucareste)

Espanha – Croácia, 19:45 (Bucareste, Canal 11).

MOTORES

Grande Prémio dos Países Baixos em MOTO GP, 8.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Assen, nos Países Baixos:

Moto3, treinos livres, às 07:40 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 08:25 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 09:10 (SportTV4)

MotoGP, qualificações, às 09:50 (SportTV4)

Moto3, qualificações, às 11:50 (SportTV4)

Moto2, qualificações, às 12:45 (SportTV4)

MotoGP, corrida sprint, às 14:00 (SportTV4).

Mundial de Fórmula E, 12.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, em Portland, nos Estados Unidos:

Treinos livres, às 18:30

Qualificação, às 20:40

Corrida, à 01:03 (dia 25 em Portugal Continental).

Prosseguem Jogos Europeus Cracóvia-Malopolska 2023, com a participação de Portugal, na Polónia:

Atletismo, com a participação de portugueses

Termina canoagem de velocidade, com a participação de portugueses.

Prossegue natação artística, com a participação de uma equipa portuguesa, até 25.

Prossegue padel, com a participação de portugueses, até 25.

Prossegue pugilismo, com a participação de portugueses, até 02/07.

Prossegue taekwondo, com a participação de portugueses, até 26.

Prossegue ténis de mesa, com a participação de portugueses, até 01/07

Prossegue tiro com arco, com a participação de portugueses, até 29.