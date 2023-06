Neste domingo realiza-se o Grande Prémio dos Países Baixos em MotoGP. Numa fase complicada da época, Miguel Oliveira tentará levar a sua RNF Aprilia a uma boa posição a partir das 13h00. O Maisfutebol vai estar atento à prestação do piloto de Almada. Fique atento!

Não se esqueça que prossegue também o Campeonato da Europa de sub-21, na Geórgia e na Roménia, além de que há prova de fundo dos campeonatos nacionais de ciclismo.

Os Jogos Europeus, onde Portugal já conquistou perto de uma dezena de medalhas, prosseguem na Polónia.

CAMPEONATO DA EUROPA DE SUB-21

2.ª jornada

Grupo C:

República Checa – Alemanha, 17:00 (Batumi)

Inglaterra – Israel, 17:00 (Kutaisi)

Grupo D:

Suíça – Itália, 17:00 (Cluj-Napoca, Canal 11)

Noruega – França, 19:45 (Cluj-Napoca).

MOTORES

Grande Prémio dos Países Baixos, 8.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Assen, nos Países Baixos:

MotoGP, warm up, às 08:45 (SportTV4)

Moto3, corrida, às 10:00 (SportTV4)

Moto2, corrida, às 11:15 (SportTV4)

MotoGP, corida, às 13:00 (SportTV4).

CICLISMO

Termina Campeonato Nacional de ciclismo de estrada, em Mogadouro

Provas de fundo:

Paraciclistas, às 09:00

Elite masculina, às 11:30.

JOGOS EUROPEUS

Termina atletismo, com a participação de portugueses.

Termina natação artística, com a participação de uma equipa portuguesa.

Termina padel, com a participação de portugueses.

Prossegue pugilismo, com a participação de portugueses.

Prossegue taekwondo, com a participação de portugueses.

Prossegue ténis de mesa, com a participação de portugueses.

Prossegue tiro com arco, com a participação de portugueses.

Ciclismo - BTT, com a participação de portugueses.

Muaythai, com a participação de portugueses.

Râguebi, com a participação das seleções masculina e feminina de Sevens.

TÉNIS

Terminam torneios de Queens (Inglaterra) e de Halle (Alemanha), masculinos, de Gaiba (Itália), Birmingham (Inglaterra) e Berlim (Alemanha), femininos.