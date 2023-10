O Sporting joga esta quinta-feira a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, na Polónia, frente ao Rakow: os leões entram em campo às 17h45.

Há, de resto, vários jogos esta quinta-feira a contar para a segunda maior competição europeia de clubes: a Roma, de Mourinho, recebe o Slavia de Praga, enquanto o Liverpool, de Diogo Jota, defronta em Anfield o Toulouse.

À tarde, às 16h20, o selecionador nacional feminino, Francisco Neto, lança, juntamente com uma jogadora, o duelo de Portugal na Áustria, a contar para a Liga das Nações.

No futsal, é dia de Liga dos Campeões: o Sporting joga com o Ayat às 15h00, o Benfica mede forças com o United Galati pouco depois, às 16h30.

Também no andebol é dia de Champions: o FC Porto recebe o GOC, da Dinamarca, às 19h45, numa partida da sexta jornada do grupo B da prova.

O QUE ACONTECE ESTA QUINTA-FEIRA:

Futebol

Liga Europa, fase de grupos, 3.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo A:

Olympiacos, Gre - West Ham, Ing, 17:45 (SportTV5)

Backa Topola, Ser - Friburgo, Ale, 17:45

Grupo B:

Marselha, Fra - AEK Atenas, Gre, 17:45 (SportTV3)

Brighton, Ing - - Ajax, Hol, 20:00 (SportTV3)

Grupo C:

Ariz, Cyp - Betis, Esp, 17:45

Sparta Praga, Che - Rangers, Esc, 17:45

Grupo D:

Sturm Graz, Aut - Atalanta, Ita, 17:45 (SportTV2)

Rakow, Pol - Sporting, Por, 17:45 (SIC)

Grupo E:

Union Saint-Gilloise, Bel - LASK Linz, Aut, 20:00

Liverpool, Ing - Toulouse, Fra , 20:00 (SportV1)

Grupo F:

Villarreal, Esp - Maccabi Haifa, Irs, 20:00

Panathinaikos, Gre - Rennes, Fra, 20:00 (Canal 11)

Grupo G:

Roma, Ita - Slavia Praga, Che, 20:00 (SportTV2)

Sheriff, Mol - Servette, Sui, 20:00

Grupo H:

Molde, Nor - Hacken, Sue, 17:45

Bayer Leverkusen, Ale - Qarabag, Aze, 20:00 (SportTV5).

Jogo particular da seleção portuguesa feminina de sub-23, no Complexo Desportivo Carla Sacramento:

Portugal - Suécia, 15:00.

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para os jogos de qualificação para a Liga das Nações com a Áustria, até 30:

Treino, no Cashpoint Arena, em Altach, na Áustria, às 17:45 locais (16:45 em Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social), antecedido de conferência de imprensa do selecionador, Francisco Neto, e uma jogadora, de antevisão do jogo com a Áustria, às 17:20 locais (16:20 em Lisboa).

Futsal

Liga dos Campeões, ronda principal, até 29 (horas de Lisboa):

Group 1:

Ayat, Caz - Sporting, Por, 15:00

Olmissum, Cro - Hit Kiev, Ucr, 19:00

Grupo 4:

United Galati, Rom - Benfica, Por, 16:30

Dobovec, Esl - Etoile Lavalloise, Fra, 19:00.

Prossegue Torneio de Montaigu, com a participação da seleção portuguesa sub-19 e das seleções de Espanha, França e Polónia, no polo desportivo Maxime Bossis, até 28:

Portugal - França, 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 6.ª jornada, até 26:

Grupo B:

FC Porto, Por - GOG, Din, 19:45 (Porto Canal)

FC Barcelona, Esp - Telekom Veszprém, Hun, 20:45 locais (19:45 em Lisboa)

Orlen Wisla Plock, Pol - Celje Pivovarna Laško, Esl, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).