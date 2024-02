A jornada 23 da Liga encerra esta segunda-feira, no Estádio do Bessa: a partir das 20h15, o Boavista recebe o Sp. Braga, num jogo que vai poder acompanhar AO MINUTO aqui, no Maisfutebol.

Ainda por cá, Paços de Ferreira e Feirense medem forças na Mata Real às 18h00, no último jogo da ronda 23 da II Liga.

Mas também há futebol lá fora: em Itália, por exemplo, temos dose dupla: a Roma, de Rui Patrício, recebe o Torino às 17h30, ao passo que Fiorentina e Lazio defrontam-se às 19h45.

Em Espanha, a sensação Girona joga em casa frente ao Rayo Vallecano (20h00), enquanto em Inglaterra, também às 20h00, realiza-se o West Ham-Brentford.

O QUE VAI ACONTECER ESTA SEGUNDA-FEIRA

I Liga, 23.ª jornada:

Boavista - Sporting de Braga, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 23.ª jornada, até 27:

Paços de Ferreira - Feirense, 18:00 (SportTV+).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 8.ª jornada, até 27:

Leixões - Académico de Viseu, 13:00.

Liga inglesa, 26.ª jornada:

West Ham - Brentford, 20:00.

Liga espanhola, 26.ª jornada (horas de Lisboa):

Girona - Rayo Vallecano, 20:00.

Liga italiana, 26.ª jornada (horas de Lisboa):

Roma - Torino, 17:30 (SportTV1)

Fiorentina - Lazio, 19:45 (SportTV2).