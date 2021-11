Não há futebol em Portugal até, pelo menos, sexta-feira. No entanto, o desporto-rei não para por essa Europa fora.



Há muito e bom futebol para ver. Em Inglaterra, o líder Chelsea visita o terreno do Watford às 19h30 e à mesma hora, a armada lusa dos Wolves recebe o Burnley. Mais tarde, o trio luso do City joga em casa do Aston Villa enquanto o Liverpool de Jota visita Goodison Park para enfrentar o Everton, no dérbi de Merseyside.



Por sua vez, em Itália, a Roma de Mourinho entra em campo às 17h30 diante do Bolonha. O AC Milan, de Rafael Leão, joga em Génova às 19h45 à mesma hora que o Nápoles de Mário Rui defronta o Sassuolo.



Em Espanha o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao num jogo que serve para acertar calendário na Liga.



Há ainda vários jogos da Ligue 1 para seguir com especial destaque para a deslocação do Mónaco de Gelson à casa do Angers e para o jogo grande da ronda entre o PSG, de Danilo, e o Nice, no Parque dos Príncipes. Já a armada lusa do Lille joga no terreno do Rennes.



Tudo o que há para ver esta quarta-feira



Inglaterra



Wolverhampton-Burnley, 19h30

Watford-Chelsea, 19h30

West Ham-Brighton, 19h30

Southampton-Leicester, 19h30

Aston Villa-Man. City, 20h15

Everton-Liverpool, 20h15



Itália



Bolonha-Roma, 17h30

Inter-Spezia, 17h30

Génova-AC Milan, 19h45

Sassuolo-Nápoles, 19h45



França



Angers-Monaco, 18h00

Metz-Montpellier, 18h00

Brest-Saint-Étienne, 18h00

Estrasburgo-Bordéus, 18h00

Troyes-Lorient, 18h00

Clermont-Lens, 20h00

PSG-Nice, 20h00

Rennes-Lille, 20h00

Nantes-Marselha, 20h00

Lyon-Reims, 20h00



Espanha



Real Madrid-Athletic, 20h00