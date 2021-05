«The Champions!».



Esta terça-feira, é dia de decisões na Liga dos Campeões. Depois de ter vencido por 2-1 em Paris, o Manchester City de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, recebe o PSG de Danilo no jogo da segunda mão das meias-finais da prova.



No entanto, esta quarta-feira começa a 31.ª jornada da Liga portuguesa. Ruben Amorim vai fazer a antevisão ao jogo do Sporting em Vila do Conde, às 17h00, em Alvalade.



À mesma hora, a equipa do Sporting, campeã europeia de futsal, vai ser recebida na Câmara de Lisboa.



Nota ainda para a segunda mão das meias-finais da Taça Revelação entre Estoril e Famalicão. O jogo tem início marcado para as 15h00.



Jogos de hoje:

Liga dos Campeões



Manchester City-PSG, 20h00



Taça Revelação



Estoril-Famalicão, 15h00