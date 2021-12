Terça-feira, dia de Liga dos Campeões, com Sporting e FC Porto em campo. Os leões, já qualificados para os oitavos de final, defrontam o Ajax em Amesterdão, enquanto os dragões vão também procurar chegar à próxima fase, em casa, frente ao Atlético Madrid.

O Sporting vai procurar fechar a fase de grupos de forma menos traumatizante como começou. Recordamos que a equipa de Ruben Amorim entrou nesta competição com uma pesada derrota, em casa, diante do Ajax (1-5), o mesmo adversário que vai defrontar esta noite, mas num contexto bem diferente. Os leões já garantiram o segundo lugar do grupo, atrás dos holandeses, e o treinador já anunciou que vai apostar em alguns dos jogadores menos utilizados, como o guarda-redes João Virgínia, mas também Nazinho ou Esteves.

O FC Porto, por seu lado, chega à última jornada também no segundo lugar, atrás do Liverpool, mas com o Atlético Madrid e Milan ainda na corrida. Uma vitória da equipa de Sérgio Conceição garante, desde logo, a qualificação, mas até pode chegar um empate, desde que o Milan não vença o Liverpool. Pepê, infetado com covid-19, e Grujic, lesionado, são baixas para o jogo desta terça-feira.

Antes da Liga dos Campeões, os dois emblemas portugueses também vão procurar garantir a qualificação direta para a próxima fase. Os dragões, que dividem o comando do Grupo B com o Liverpool, com 10 pontos, defrontam o At. Madrid às14h30, enquanto os leões, no segundo lugar do Grupo C, a dois pontos do Ajax, vão procurar ultrapassar os holandeses num jogo marcado para as 13h30.

Voltando à Champions, o Benfica, também na luta para os oitavos, só joga na quarta-feira, mas esta terça-feira Jorge Jesus vai fazer a antevisão do jogo com o Dínamo Kiev, numa conferência de imprensa que está marcada para as 17h30, para o Estádio da Luz, já depois do treino da equipa, marcado para a parte da manhã.

Do pé passamos para a mão, com as equipas de andebol do Sporting e do Benfica em ação na sexta jornada da fase de grupos da Liga Europeia. Às águias, lideres do Grupo B, jogam em Nantes a partir das 19h45, enquanto os leões, que dividem o comando do Grupo D com o USAM Nimes Gard, vão à Macedónia do Norte defrontar o Eurofarm Pelister, à mesma hora.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões (fase de grupos):

Paris Saint-Germain, Fra - Club Brugge, Bel, 17:45 (Eleven 3)

Leipzig, Ale - Manchester City, Ing, 17:45 (Eleven 2)

AC Milan, Ita - Liverpool, Ing, 20:00 (Eleven 3)

FC Porto, Por - Atlético de Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 1)

Borussia Dortmund, Ale - Besiktas, Tur, 20:00 (Eleven 4)

Ajax, Hol - Sporting, Por, 20:00 (TVI)

Real Madrid, Esp - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven 5)

Shakhtar Donetsk, Ucr - Sheriff, Mol, 20:00 (Eleven 6).

Youth League (fase de grupos):

AC Milan, Ita - Liverpool, Ing, 13:30

FC Porto, Por - Atlético Madrid, Esp, 14:30 (Porto Canal)

Borussia Dortmund, Ale – Besiktas, Tur, 13:00

Ajax, Hol - Sporting, Por, 13:30.