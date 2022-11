Terça-feira, dia de Champions. Dia decisivo para as equipas que ainda procuram uma vaga nos oitavos de final, entre elas, o Sporting que recebe os alemães do Eintracht Frankfurt em Alvalade (20h00). Antes disso, joga o FC Porto que já está qualificado, mas que procura ainda chegar ao primeiro lugar do grupo, frente ao Atlético Madrid no Estádio do Dragão (17h45).

Um dia que começa com a Youth League onde a equipa de sub-19 do FC Porto, já com o play-off garantido, procura ainda a qualificação direta num confronto direito com o Atlético Madrid. As duas equipas somam os mesmos 12 pontos, mas os espanhóis partem em vantagem e obrigam a equipa de Nuno Capucho a vencer este último jogo que tem início marcado para as 13h00.

O Sporting também já garantiu a qualificação para o play-off dos oitavos, mas também pode conseguir a qualificação direta esta terça-feira quando receber os alemães do Eintracht Frankfurt. Os dois emblemas dividem o primeiro lugar com 11 pontos, mas os leões precisam apenas de um empate para seguir direto para os oitavos.

Depois dos «miúdos», jogam os «graúdos», com o FC Porto a entrar em campo ao final da tarde (17h45) ainda com esperanças de chegar ao primeiro lugar. As contas são fáceis de fazer. O Club Brugge lidera o Grupo B com 10 pontos, mais um do que a equipa de Sérgio Conceição que terá, assim, de esperar que os belgas escorreguem em Leverkusen e somar pontos diante dos colchoneros.

O Sporting só entra em campo às 20h00 num grupo em que está tudo em aberto. Um empate diante do Eintracht será suficiente para os leões de Ruben Amorim, que venceram na Alemanha por 3-0, poderem acompanhar Benfica e FC Porto para os oitavos, mas uma derrota até pode deixar a equipa de Alvalade fora da Liga Europa.

Além de FC Porto e Sporting, há mais seis jogos da liga milionária para acompanhar, entre os quais destacamos a receção do Liverpool ao Nápoles e a receção do Bayern Munique ao Inter Milão (veja a lista compelta no final do artigo).

O Benfica, já qualificado, só entra em campo na quarta-feira, em Israel, mas esta terça-feira, Roger Schmidt, mais um jogador a designar, vão apresentar-se em conferência de imprensa, no Seixal, às 11h30, para fazer a antevisão do jogo com o Maccabi Haifa.

Do pé para a mão, esta terça-feira também se joga a Liga Europeia de andebol, com os jogos da segunda jornada da fase de grupos, com várias equipas portuguesas em ação. O Benfica recebe os alemães Frisch Auf Göppingen (17h45), o Sporting visita os espanhóis do Granollers (17h45), enquanto o Águas Santas recebe os macedónios do Eurofarm Pelister (19h45).

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões (última jornada da fase de grupos):

Liverpool, Ing - Nápoles, Ita, 20:00 (Eleven 3)

Rangers, Esc - Ajax, Hol,, 20:00 (Eleven 6)

Bayer Leverkusen, Ale - Club Brugge, Bel, 17:45 (Eleven 3)

FC Porto, Por - Atlético de Madrid, Esp, 17:45 (Eleven 1)

Bayern Munique, Ale - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven 2)

Viktoria Plzen, Che - FC Barcelona, Esp, 20:00 (Eleven 4)

Marselha, Fra - Tottenham, Ing , 20:00 (Eleven 5)

Sporting, Por - Eintracht Frankfurt, Ale, 20:00 (Eleven 1).

Youth League (última jornada da fase de grupos):

FC Porto, Por - Atlético de Madrid, Esp, 13:00 (Porto Canal)

Marselha, Fra - Tottenham, Ing, 14:00 (hora de Lisboa)

Sporting, Por - Eintracht Frankfurt, Ale, 15:00.

Liga Revelação (1.ª fase/jogo em atraso da 4.ª jornada):

Rio Ave - Vizela, 15:00.

Liga Revelação (1.ª fase/jogo antecipado da 7.ª jornada):

Estrela da Amadora - Farense, 11:00 (Estádio das Seixas).

Liga feminina (jogo em atraso da 5.ª jornada):

Damaiense - Benfica, 11:00 (SportTV1)