Esta terça-feira regressa a Liga dos Campeões com um grande jogo no Santiago Bernabéu onde o Real Madrid vai receber o Manchester City em jogo da primeira mão da primeira meia-final da Liga dos Campeões.

Um jogo que tem início marcado para as 20h00 e que poderá acompanhar em DIRETO na TVI, com os vídeos de todos os principais lances do jogo no AO VIVO do Maisfutebol.

A equipa de Ruben Dias e Bernardo Silva vai desafiar o detentor do título que já deixou pelo caminho duas equipas da Premier League, o Liverpool nos oitavos e o Chelsea nos quartos. A equipa de Pep Guardiola, que já tinha defrontado o Sevilha na fase de grupos, ultrapassou dois clubes alemães para chegar a esta fase, primeiro o Leipzig, depois o Bayern Munique.

Este será apenas o primeiro jogo da eliminatória que depois vai prosseguir, a 17 de maio, com o segundo jogo no Etihad Stadium, em Manchester.

Recordamos ainda que os dois emblemas já se cruzaram na temporada passada, também numas meias-finais que acabaram por ser muito disputadas. O City venceu o primeiro jogo, em casa, por 4-3, e até esteve a ganhar o segundo jogo, no Bernabéu, por 1-0, mas permitiu que a equipa espanhola voltasse à eliminatória, nos últimos instantes do jogo, com dois golos de Rodrygo (90 e 90+1m). Benzema marcou depois lugar na final, na conversão de um penálti no prolongamento.

A outra meia-final, entre os italianos do Milan e do Inter, joga-se depois na quarta-feira, pelo que esta terça-feira será dia de Stefano Pioli, com Rafael Leão em dúvida, e Simone Inzaghi fazerem a antevisão da partida.

A Liga dos Campeões vai centralizar as atenções esta terça-feira, mas deixamos aqui também uma referência aos Campeonatos do Mundo de Judo que estão a decorrer em Doha, no Qatar, com a participação de Telma Monteiro (-57 kg).

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões (meias-finais, 1.ª mão):

Real Madrid, Esp - Manchester City, Ing, 20:00 (Eleven 1).

Taça Revelação (Sub-23):

Portimonense-Estrela da Amadora, 17h30 (Canal 11)

Seleção de sub-16 (Torneio de Desenvolvimento da UEFA):

Suécia - Bélgica, 10:00 (Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros)

Portugal - Itália, 11:00 (Estádio Municipal de Bragança)