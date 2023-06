10 de junho, dia de Portugal e um sábado em cheio no desporto, com uma final da Liga dos Campeões, em Istambul, entre o Manchester City e o Inter Milão, a juntar-se ao arranque de mais Grande Prémio de MotoGP, com Miguel Oliveira em ação na corrida sprint, e ainda jogos importantes no andebol e também futsal. Venha daí.

A temporada no futebol fica fechada este sábado, no Estádio Olímpico Atatürk, com o título mais ambicionado da Europa, com o persistente Manchester City de Ruben Dias e Bernardo Silva a defrontar o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. Um grande jogo a fechar a temporada para acompanhar EM DIRETO, à partir das 20h00, na TVI, com toda a informação e vídeos no AO VIVO do Maisfutebol.

Antes disso, pelas 14h00, Miguel Oliveira entra em ação no Grande Prémio de MotoGP de Itália, com a corrida sprint que antecede a 6.ª prova do Mundial que está programada para domingo. O piloto português vai fazer os treinos livres da parte da manhã, no Autódromo de Mugello, e depois participa na corrida Sprint, às 14h00.

Logo a seguir, na Madeira, arranca a Final Four da Taça de Portugal de andebol, com o Marítimo a defrontar o Póvoa (15h00), antes do clássico entre Sporting e FC Porto (17h30), nos jogos que vão definir os finalistas da prova rainha da modalidade.

Já ao final da tarde, às 18h00, arranca um sempre escaldante Sporting-Benfica em futsal. Os dois rivais jogam o primeiro jogo do play-off final do campeonato, à melhor de três, no Pavilhão João Rocha.

Para este sábado também está prevista uma homenagem ao antigo guarda-redes Neno, coorganizada pela Câmara Municipal de Guimarães e pela associação A Palavra, responsável por iniciativas de apoio a crianças, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Uma homenagem que fecha com um jogo solidário entre duas equipas que reúnem, na sua maioria, futebolistas e ex-futebolistas, marcado para as 17h00.

Os jogos que pode ver este sábado

Liga dos Campeões (final):

Manchester City - Inter Milão, 20:00 (TVI).

Jogo de homenagem a Neno

Jogo no Estádio Afonso Henriques, 17h00

Liga feminina (play-off de despromoção, 2.ª mão):

Gil Vicente - Ouriense, 11:00

Futebol Benfica - Marítimo, 16:00.

Andebol (Taça de Portugal, final four):

Marítimo - Póvoa, 15:00 (RTP2)

Sporting - FC Porto, 17:30 (RTP2).

Futsal (play-off, final, 1.º jogo):

Sporting - Benfica, 18:00 (Canal 11 e Sporting TV).

Futsal (Taça de Portugal feminina, final four):

Benfica - Turquel, 12:00

Académica - Académico da Feira, 15:00.

Voleibol (European Golden League, 4.ª jornada):

Roménia - Turquia (Brasov), 17:00 locais (15:00 em Lisboa)

Portugal - Dinamarca (Centro Cultural de Viana do Castelo), 19:00.