O duelo Ibérico por uma vaga nas meias-finais da Liga das Nações é na terça-feira, mas começa já a aquecer esta segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, onde os dois selecionadores, Fernando Santos e Luis Enrique, vão fazer a antevisão do determinante jogo.

Depois dos resultados de domingo, em que Portugal goleou a República Checa (4-0) e a Espanha caiu diante da Suíça (1-2), inverteram-se os papéis, com os portugueses a passarem a liderar o grupo, com mais dois pontos do que os espanhóis e a precisarem apenas de um empate para seguir em frente. Mas, no fundo, pouco mudou, uma vez que quem vencer tem lugar assegurado na Final Four.

Fernando Santos será o primeiro a tomar da palavra, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30, logo depois do treino da Seleção Nacional, marcado para as 11h00. Ao final da tarde, por volta das 18h00, será a vez do selecionador espanhol abordar o decisivo jogo, também depois do treino da Roja, marcado para as 17h15.

Enquanto não se joga o Portugal-Espanha, há mais sete jogos da Liga das Nações para acompanhar esta segunda-feira, todos da última jornada, portanto, quase todos decisivos. A Inglaterra, já despromovida, recebe a Alemanha, já afastada da luta pelo título. O vencedor deste grupo vai ser decidido entre a sensacional Hungria e a Itália, sendo que os campeões da Europa precisam mesmo de vencer para chegar às meias-finais. Confira a lista completa dos jogos no fundo do artigo.

Entretanto, a Seleção Nacional de sub-19 termina o estágio que está a realizar em Kula, na Sérvia, com um embate frente à Finlândia (15h00) antes de regressar a Portugal de madrugada.

Em Angola, arranca o Girabola com os dois primeiros jogos do campeonato, com o Desportivo Huíla a receber o Isaac de Benguela (15h00) e os Bravos do Maquis a visitarem o campo do Petro de Luanda (16h00).

Destaque ainda para o Comité Paraolímpico de Portugal que esta segunda-feira comemora o 14.º aniversário, com uma cerimónia no Parque verde do Mondego, em Coimbra, que vai contar com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

Liga das Nações (fase de grupos/6.ª e última jornada):

Inglaterra - Alemanha, 19:45 (SportTV1)

Hungria - Itália, 19:45 (SportTV2)

Montenegro - Finlândia, 19:45 (SportTV4)

Roménia - Bósnia-Herzegovina, 19:45 (SportTV5)

Gibraltar - Geórgia, 19:45

Macedónia do Norte - Bulgária, 19:45

San Marino - Estónia, 19:45.

Seleção de sub-19 (particular):

Finlândia - Portugal, 15:00 locais (14:00 em Lisboa).

Jogos particulares (horas de Lisboa):

Irão - Senegal, 00:00 (dia 27 em Lisboa)

Serra Leoa - RD Congo, 00:00 (dia 27 em Lisboa)

Gana - Nicarágua, 00:00 (dia 27 em Lisboa)